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Kiracı ve ev sahiplerinin gözü bu kararda: Yüzde 25 sınırı kalkarsa zam oranı ne olacak?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.04.2024 12:33
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Ev sahipleri ve kiracıların gözü kirada yüzde 25 sınırının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararda. Meclis'in konut mesaisi bu hafta başlıyor. Kira sınırı düzenlemesinin de görüşülmesi gündemde.

Ev sahipleri ve kiracılar "Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı, uygulamaya devam mı edilecek?" sorularına yanıt arıyor. Düzenlemenin kaldırılması durumunda temmuz ayında kira zammının yüzde 64.6 olması bekleniyor.

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Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulaması Haziran 2022'de Meclis'te kabul edilmişti.

Daha sonra düzenlemenin süresi 2023 ve 2024 yıllarında uygulanmak üzere uzatılmıştı.

Kira zam sınırı uygulaması tekrar uzatılmaması halinde 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek.

Uygulamaya devam edilmezse ya da yeni bir sınır getirilmezse, kira zamları önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak.

Son TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonunda enflasyonun yüzde 44 civarına gelmesi bekleniyor.

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Kiracı ev sahibi temmuz Yüzde 25 Kira Artışı
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