Kış gelmeden bunları aklınızda tutun! Yüzde 15 daha az para ödeyin… İşte doğal gaz faturasından tasarruf yolları

Sonbaharın gelişi ve havaların giderek soğumaya başlamasıyla birlikte doğal gaza yönelik talep artıyor. İlk kez abonelik işlemi gerçekleştiren vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise doğru kombi seçiminin nasıl olması gerektiği yer alıyor. Evin bulunduğu kat, yalıtımı ve radyatör sayısı gibi faktörlere göre farklılaşan doğal gaz tüketimi ise doğru kombinin seçilmesi ve bilinçli kullanılmasıyla daha da bütçe dostu hale geliyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır