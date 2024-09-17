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Kış gelmeden bunları aklınızda tutun! Yüzde 15 daha az para ödeyin… İşte doğal gaz faturasından tasarruf yolları

17.09.2024 14:03
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Evin bulunduğu kat, dış cephe yalıtımı, cam ve pencere sayısı, termostatik vana kullanımı gibi faktörlerin yanında doğru kombi seçimi de doğal gaz tüketim miktarını önemli ölçüde etkiliyor, verimli kullanıma katkı sağlıyor. Bu kapsamda vatandaşlar için doğru kombinin seçilmesi ve bilinçli kullanılmasıyla doğal gazın daha da avantajlı hale gelebileceğine 6 maddede dikkat çekti.

Sonbaharın gelişi ve havaların giderek soğumaya başlamasıyla birlikte doğal gaza yönelik talep artıyor. İlk kez abonelik işlemi gerçekleştiren vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise doğru kombi seçiminin nasıl olması gerektiği yer alıyor. Evin bulunduğu kat, yalıtımı ve radyatör sayısı gibi faktörlere göre farklılaşan doğal gaz tüketimi ise doğru kombinin seçilmesi ve bilinçli kullanılmasıyla daha da bütçe dostu hale geliyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İŞTE FATURADAN TASARRUF İÇİN YAPABİLECEKLERİNİZ!

KOMBİ EVİN İHTİYACINA GÖRE SEÇİLMELİ

KOMBİ EVİN İHTİYACINA GÖRE SEÇİLMELİ

Kullanılan kombinin meskenin büyüklüğüne göre seçilmesi, doğal gaz tüketimini verimli hale getiriyor. Yaşanılan yerin ihtiyacından daha büyük veya küçük boyutlarda bir kombi tercih edilmesi, doğal gazın tasarruflu kullanılmasının önüne geçerken, farklı kombi türleri (Hermetik, bacalı, yoğuşmalı ve konvansiyonel kombi gibi) arasından mesken için en uygun olanı tercih etmek verimi artırabiliyor. Örneğin; yoğuşmalı kombiler standart cihazlara oranla yüzde 15 daha verim sağlıyor.

EVDEN KISA SÜRELİ AYRILIKLARDA DERECE DÜŞÜRÜLMELİ

EVDEN KISA SÜRELİ AYRILIKLARDA DERECE DÜŞÜRÜLMELİ

Kombiler ilk çalıştırıldıklarında, ısı kaybının fazla olduğu meskenleri ısıtabilmek amacıyla daha yüksek enerji sarf ediyor. Sıcak, sağlıklı ve tasarruflu bir kış geçirmek için evden kısa süreli ayrılıklarda kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak enerji kaybının önüne geçiyor.

PERİYODİK KOMBİ BAKIMININ KATKISI

PERİYODİK KOMBİ BAKIMININ KATKISI

Her kış başında düzenli olarak kombi bakımının yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı verimsiz tüketimlerin önüne geçilmesine olanak sağlıyor.

BİR DERECE FARK OLUŞTURUR

BİR DERECE FARK OLUŞTURUR

Doğal gaz kullanımında kombinin derecesini yalnızca 1 derece düşürmek bile önemli bir fark oluşturuyor. Sıcaklık ayarını sadece 1 derece düşürmek doğal gaz faturalarında yüzde 7'ye varan oranda tasarruf edilmesine olanak sağlıyor.

TERMOSTATİK VANA İLE YÜZDE 15'E VARAN TASARRUF

TERMOSTATİK VANA İLE YÜZDE 15'E VARAN TASARRUF

Termostatik vana, sıcak suyun radyatöre geçişini kontrol ediyor, bu suyu ayarlanan sıcaklık değerine ulaşınca kısıyor veya kapatıyor. Termostatik vana kullanımıyla doğru zamanda su akışının kesilmesiyle verim elde ediliyor, kombi daha fazla çalışmamış oluyor ve doğal gaz tüketiminde yüzde 15'e varan oranda tasarruf yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Doğal gaz faturası
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