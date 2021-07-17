Kızılay, İBB ve İHH kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte Kızılay, İHH ve İBB küçükbaş ve büyükbaş kurban bağış fiyatları

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Paylaşmanın önemini anladığımız Kurban Bayramı’nda sizler de kesmiş olduğunuz kurbanı ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz. Bunun için Kızılay, İBB ve İHH kurban bağış fiyatları belirledi. Buradan bağış yaparak ihtiyacı olanlara doğrudan yardım yapabilirsiniz.

İşte bağış fiyatları...

KIZILAY KURBAN BAĞIŞ FİYATLARI Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.

Kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet edecekler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecek.

İBB KURBAN BAĞIŞ FİYATLARI İstanbul Vakfı üzerinden yürüyecek kurban bağışı dayanışmasında; 1150 büyükbaş kurban kesilecek ve bir kurbanda 7 hisse olacak. Konservasyon işlemiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak etler kemiksiz ve 16 kg olacak. Bağış yapmak isteyenler bir hisse için 1495 TL ödeyecek. Ödemeyi ister EFT/Havale isterseniz de kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

İHH KURBAN BAĞIŞ FİYATLARI İHH, hayırseverlerin desteğiyle Ortadoğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Uzakdoğu'ya, Orta Asya'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın birçok bölgesinde yoksulun, kimsesizin ve yetimin yüzünü güldürecek. Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek.