Konut kredisine yeni güncelleme: 120 ay vadeli 2 milyon liranın geri ödemesi belli oldu!

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir önem taşıyan konut kredileri Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması sonrası güncellendi. Peki, 120 ay vadeli 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...
Faiz Oranı %2,89
Aylık Taksit 59.757,08 TL
Toplam Ödeme 7.195.469 TL
Faiz Oranı %3,09
Aylık Taksit 63.445,96 TL
Toplam Ödeme 7.630.889 TL
Faiz Oranı %3,19
Aylık Taksit 65.308,18 TL
Toplam Ödeme 7.858.241 TL
Faiz Oranı %3,06
Aylık Taksit 62.889,51 TL
Toplam Ödeme 7.571.535 TL
Faiz Oranı %3,30
Aylık Taksit 67.369,06 TL
Toplam Ödeme 8.105.287 TL