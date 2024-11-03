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  4. Konut kredisine yeni güncelleme: 120 ay vadeli 2 milyon liranın geri ödemesi belli oldu!

Konut kredisine yeni güncelleme: 120 ay vadeli 2 milyon liranın geri ödemesi belli oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.11.2024 09:05
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz günlerde politika faizini sabit bıraktığını açıklamıştı. Merkez'in bu kararı sonrası bankalar konut kredilerinin faiz oranlarını güncellemeye başladı. Ev alma hayali olanlar için büyük önem taşıtan faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadarlık bir ödeme sunuyor? İşte cevabı...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir önem taşıyan konut kredileri Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması sonrası güncellendi. Peki, 120 ay vadeli 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

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İŞTE 120 AY VADELİ 2 MİLYON TL'NİN GERİM ÖDEMESİ

AKBANK

AKBANK

Faiz Oranı %2,89

Aylık Taksit 59.757,08 TL

Toplam Ödeme 7.195.469 TL

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı %3,09

Aylık Taksit 63.445,96 TL

Toplam Ödeme 7.630.889 TL

ING

ING

Faiz Oranı %3,19

Aylık Taksit 65.308,18 TL

Toplam Ödeme 7.858.241 TL

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %3,06

Aylık Taksit 62.889,51 TL

Toplam Ödeme 7.571.535 TL

VAKIFBANK

VAKIFBANK

Faiz Oranı %3,30

Aylık Taksit 67.369,06 TL

Toplam Ödeme 8.105.287 TL

Anahtar Kelimeler:
kredi konut
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