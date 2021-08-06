Kredi al maaşa bağlan! Ayda 383 lira ödeyerek emekli olabilirsiniz

Yapılandırma yasası milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürüyor. Bu doğrultuda Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma veya geçmişte dondurulan günlerini hesaplı bir biçimde ihya imkânı sunuluyor. Böylece, Bağ-Kur’lu vatandaşlara emeklilik yolu açılırken, yeni bir kolaylık daha devreye girdi.

BÜYÜK FIRSAT

Bu imkanlardan faydalanıp emekli olmak isteyen fakat nakit problemi olanlara kredi imkânı verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bunun için geçtiğimiz günlerde Halk Bankası, Ziraat Bankası ve VakıfBank ile protokol imzaladı.

Protokol doğrultuda borcunu ödemesi hâlinde aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkanı verilecek.

Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a dek ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.