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Kredi al maaşa bağlan! Ayda 383 lira ödeyerek emekli olabilirsiniz

06.08.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prim borcunu ihya ederek veya yapılandırarak emekli olabilecek sigortalı vatandaşlara kredi imkânı sunuluyor. Geri ödeme de emekli aylığından taksitlerle kesilerek alınıyor. Peki bundan kimler faydalanabilir? İşte tüm detaylar...

Yapılandırma yasası milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürüyor. Bu doğrultuda Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma veya geçmişte dondurulan günlerini hesaplı bir biçimde ihya imkânı sunuluyor. Böylece, Bağ-Kur’lu vatandaşlara emeklilik yolu açılırken, yeni bir kolaylık daha devreye girdi.

BÜYÜK FIRSAT

Bu imkanlardan faydalanıp emekli olmak isteyen fakat nakit problemi olanlara kredi imkânı verildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bunun için geçtiğimiz günlerde Halk Bankası, Ziraat Bankası ve VakıfBank ile protokol imzaladı.
Protokol doğrultuda borcunu ödemesi hâlinde aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkanı verilecek.
Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a dek ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.
Kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ilk başta sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.
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