Kredi çekenler bu habere dikkat! İlave faizleri Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak…

Cumhurbaşkanlığı kararına göre 1 Haziran’dan itibaren Halkbank tarafından esnafa kredi kullandırılan faiz desteği kararı, geçerli olacak. B destek, Halkbank üzerinden kullanılan faiz destekli krediler dâhilindeki önceki senelerde kullandırılan ve bakiyesi bu seneye devreden krediler için geçerli olacağı belirtildi.

İlave faizleri bakanlık karşılayacak…

Faiz tahakkuk zamanında Halkbank’ın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ilgili maddenin yürürlük tarihinen itibaren kredilere uygulanan faiz oranlarında fark olması durumunda esnaf aleyhine tahakkuk eden ek faiz tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak. Söz konusu kararın 31 Aralık’a dek uygulanacağı belirtildi.

KESİNTİLERE SIFIRLAMA Finansman şirketleri ve bankalar haricinde Türkiye'de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) aldıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranının sıfırlandığı belirtildi.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre; bu kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranının yüzde 0 olarak uygulanacağı kaydedildi.

LİSANSLI DEPOLAR DESTEKLENECEK Lisanslı depolarda ürünlerini koruyan üretici örgütleri ve üreticilere verilecek nakliye, kira ve analiz ücretleri de belli oldu.