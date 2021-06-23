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  4. Kredi çekenler bu habere dikkat! İlave faizleri Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak…

Kredi çekenler bu habere dikkat! İlave faizleri Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak…

23.06.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca üretici, esnaf, işletme ve turizimciyi rahatlatan kararlar yürürlüğe girdi. Halkbank’tan faiz destekli krediler kapsamında önceki senelerde kullandırılıp bakiyesi bu seneye devreden kredilerde, esnafın aleyhine olan ilave faiz tutarları bakanlık tarafından karşılanacak.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre 1 Haziran’dan itibaren Halkbank tarafından esnafa kredi kullandırılan faiz desteği kararı, geçerli olacak. B destek, Halkbank üzerinden kullanılan faiz destekli krediler dâhilindeki önceki senelerde kullandırılan ve bakiyesi bu seneye devreden krediler için geçerli olacağı belirtildi.

İlave faizleri bakanlık karşılayacak…

Faiz tahakkuk zamanında Halkbank’ın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ilgili maddenin yürürlük tarihinen itibaren kredilere uygulanan faiz oranlarında fark olması durumunda esnaf aleyhine tahakkuk eden ek faiz tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak. Söz konusu kararın 31 Aralık’a dek uygulanacağı belirtildi.

KESİNTİLERE SIFIRLAMA

KESİNTİLERE SIFIRLAMA
Finansman şirketleri ve bankalar haricinde Türkiye'de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) aldıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranının sıfırlandığı belirtildi.
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre; bu kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranının yüzde 0 olarak uygulanacağı kaydedildi.

LİSANSLI DEPOLAR DESTEKLENECEK

LİSANSLI DEPOLAR DESTEKLENECEK
Lisanslı depolarda ürünlerini koruyan üretici örgütleri ve üreticilere verilecek nakliye, kira ve analiz ücretleri de belli oldu.
Buna göre, belirlenen ürünler için kira desteği ödemesi aylık ton başına 6 ila 30 Türk lirası, nakliye desteği ton başına 25 ila 100 Türk lirası ve analiz desteği 6 ila 50 Türk lirası arasında olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Halkbank
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