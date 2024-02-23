Kredi çıkmayan bu yönteme başvuruyor! Evini ipotek ettiren bile var: Mecbur bırakılıyoruz

Bankaların araç kredilerine sınırlandırma getirmesi ve faizlerin artmasının ardından piyasada senet devri
yeniden başladı. Aracın fiyatının yarısını peşin isteyen galeriler kalan kısmını da 24 ay vadeli senetlere bölebiliyor. Eskiden yaygın olan senet devri bazı vatandaşlara evini bile ipotek ettirebiliyor.
Son zamanlarda eskisine göre durgun dönem geçiren otomobil piyasasında kredi sınırlaması uygulanınca alıcı da satıcı da yeni yöntem arayışlarına girdi. Galericiler bu duruma çözümü senet yapmak da buldu.
Yani vatandaş bankadan çekemediği krediyi bir nevi galericiden almış oluyor. Tabii bunun şartı da senet yapmaktan geçiyor.
Ortalama 24 ay üzerinden vade yapan galericiler alıcılardan araç bedelinin yüzde 50'sini peşin alıyor. Kalan yüzde 50'lilik oran için ise faiz alınarak senet yapılıyor.
Araç almak isteyenlerden bazılarının evini bile ipotek yaptırdığı ortaya çıktı. Kanal D Haber'e konuşan bir kişi, "Senetli satışa mecbur bırakılıyoruz" diyerek isyan etti.
Bankalarda şu anda araç kredilerinde faiz oranı yüzde 45'in üzerinde.