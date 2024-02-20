Kredi kartı düzenlemesinde kritik gün ve saat belli oldu! Gecikme ve faiz oranı, asgari ödeme tutarı… 2 formül gündemde: ‘20 bin TL altında...'

“BANKALAR BONUS VERİYOR”

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Ferman şu ifadeleri kullandı: Kredi kartları sıkılaştırıcı politikanın önemli bacaklarından birisidir. Siz sıkılaştırıcı politikalar yürütüyorsanız kredi ve kredi kartı harcamaları bunun dışında bırakamazsınız. Elbette sıkılaştırma yapılacak kimse bedelini ve özellikle hukuki çıkarımlarını düşünerek olmayan limitini zaten harcayamaz.