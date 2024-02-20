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Kredi kartı düzenlemesinde kritik gün ve saat belli oldu! Gecikme ve faiz oranı, asgari ödeme tutarı… 2 formül gündemde: ‘20 bin TL altında...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.02.2024 07:50 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı düzenlemesi için Merkez Bankası’nın çalışmaları devam ederken yapılacak düzenlemelere ilişkin belirsizlik sürüyor. Kredi kartlarına ilişkin en kritik gün ise 22 Şubat Perşembe saat 14.00! Merkez Bankası’nın kredi kartı faizleri için değişiklik yapıp yapmayacağı belli olacak. Uzmanlar, “4 aydır dokunulmayan kredi kartı gecikme ve faiz oranları, Haziran 2022’den beri dokunulmayan asgari ödeme tutarları düzeltilirse zaten sıkılaştırma sağlanmış olacak” diyor.

Kredi kartı borçlanmaları geçen yıla göre yüzde 157 artarak rekor seviyeye yükselince ekonomi yönetimi harekete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan kredi kartlarına yönelik faiz, taksit ve kart limitlerinin sınırlanabileceği açık açık dile getirdi. Çalışmaların başladığını söyledi. Şimdi ise gözler Perşembe gününe çevrildi. Peki kredi kartlarına ilişkin nasıl bir değişiklik yapılacak? İşte detaylar…


Anlık Borsa

Kredi kartı borçlanmaları geçen yıla göre yüzde 157 artarak rekor seviyeye yükselince ekonomi yönetimi harekete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan kredi kartlarına yönelik faiz, taksit ve kart limitlerinin sınırlanabileceği açık açık dile getirdi. Çalışmaların başladığını söyledi. Şimdi ise gözler Perşembe gününe çevrildi. Peki kredi kartlarına ilişkin nasıl bir değişiklik yapılacak? İşte detaylar…

“BİRKAÇ FİKRİMİZ VAR”

“BİRKAÇ FİKRİMİZ VAR”

Kredi kartı kullanımına sınırlama getirilmesi için hazırlıklar başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

Bu açıklamanın ardından tüm dikkatler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK) kararı 22 Şubat Perşembe saat 14.00’te açıklanacak. TCMB, Ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmış ve faiz artışlarına sona gelindiği işaret etmişti. Piyasalar, faizin sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Faiz kararının yanı sıra Merkez Bankası’nın kredi kartı referans faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağı da takip edilecek.

KREDİ KARTINDA FAİZLER SABİT KALDI

KREDİ KARTINDA FAİZLER SABİT KALDI

Banka Ocak ayındaki faiz artışına rağmen kredi kartları için referans faiz oranlarını sabit tutmuştu. Merkez Bankası, kredi kartı faizlerini kasım ayından bu yana değiştirmiyor. Referans oranının mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlendi. Düzenleme ile kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarında artış yapılmadı.

“BANKALAR BONUS VERİYOR”

“BANKALAR BONUS VERİYOR”

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Ferman şu ifadeleri kullandı: Kredi kartları sıkılaştırıcı politikanın önemli bacaklarından birisidir. Siz sıkılaştırıcı politikalar yürütüyorsanız kredi ve kredi kartı harcamaları bunun dışında bırakamazsınız. Elbette sıkılaştırma yapılacak kimse bedelini ve özellikle hukuki çıkarımlarını düşünerek olmayan limitini zaten harcayamaz.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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