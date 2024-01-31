Kredi kartı ekstrelerine ekstra takip! Altın, döviz, kripto para derken ikinci el otomobil içinde düzenleme gündemde... Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şartı var!

Kredi kartıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış dikkat çekti. Son bir yılda kredi kartı harcamaları yüzde 155 arttı. 19 Ocak 2024 haftasında kredi kartıyla 1 trilyon 172 milyar Tl'lik harcama yapıldığı belirlenirken, 19 Ocak 2023'te ise bu rakamın 459 milyar TL olmuş olması dikkat çekti.



