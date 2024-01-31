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  4. Kredi kartı ekstrelerine ekstra takip! Altın, döviz, kripto para derken ikinci el otomobil içinde düzenleme gündemde... Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şartı var!

Kredi kartı ekstrelerine ekstra takip! Altın, döviz, kripto para derken ikinci el otomobil içinde düzenleme gündemde... Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şartı var!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.01.2024 07:37 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı kullanımıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Son bir yılda yüzde 155 oranında artan kart harcamaları sonrası harekete geçildi. Kredi kartlarıyla altın, döviz, kripto para alanlar yakın takibe alınırken, ekstreler ekstra inceleniyor. Bankalardan müşterilerine 'kartınız kapatılabilir' mesajı gönderilirken; söz konusu alımlarla ilgili 'tek bir şart'ın sunulabileceği belirtildi. Öte yandan kredi kartı düzenlemesiyle faiz oranlarına düzenleme ve taksit sınırlama da gündemde.

Kredi kartıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış dikkat çekti. Son bir yılda kredi kartı harcamaları yüzde 155 arttı. 19 Ocak 2024 haftasında kredi kartıyla 1 trilyon 172 milyar Tl'lik harcama yapıldığı belirlenirken, 19 Ocak 2023'te ise bu rakamın 459 milyar TL olmuş olması dikkat çekti.


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Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken; enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı kullanımının azaltılması için kart limitlerinin ve taksit sayılarına bir takım sınırlama getirilmişti.

SON BİR YILDA YÜZDE 155 ARTTI

SON BİR YILDA YÜZDE 155 ARTTI

Son bir yılda kredi kartı harcamalarının yüzde 155 artmasıyla, kredi kartı kullanımıyla ilgili yeni önlemler gündeme geldi.

Mali Müşavir Emin Yılmaz, TV100'e yaptığı açıklamada "Kredi kartını yatırım amaçlı kullandığınız takdirde olay farklı bir boyuta gidiyor. Bununla ilgili buradaki sınırın iyi çekilmesi lazım" dedi.

KREDİ KARTLARINDA TAKSİT VE LİMİTLERDE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

KREDİ KARTLARINDA TAKSİT VE LİMİTLERDE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Hazırlanan yeni düzenmeyle kredi kartlarında taksit sayıları hem de kredi limitlerinde ciddi değişiklikler söz konusu olacak. Altın, döviz ve kripto alanların ise makul gerekçeleri yoksa ciddi yaptırımlar gündemde.

FİAZ ORANLARI, TAKSİT SAYISI...

FİAZ ORANLARI, TAKSİT SAYISI...

Yeni uygulamayla birlikte lüks araç alımı gibi yatırım amaçlı harcamaların yapılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Yılmaz,"Faiz oranlarına düzenleme yapılabilir, taksit sınırlaması gelebilir, ikinci el otomobili alımı gibi konularda bir düzenleme getirilebilir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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