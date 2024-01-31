Kredi kartı ekstrelerine ekstra takip! Altın, döviz, kripto para derken ikinci el otomobil içinde düzenleme gündemde... Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şartı var!

Kredi kartıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış dikkat çekti. Son bir yılda kredi kartı harcamaları yüzde 155 arttı. 19 Ocak 2024 haftasında kredi kartıyla 1 trilyon 172 milyar Tl'lik harcama yapıldığı belirlenirken, 19 Ocak 2023'te ise bu rakamın 459 milyar TL olmuş olması dikkat çekti.
Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken; enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı kullanımının azaltılması için kart limitlerinin ve taksit sayılarına bir takım sınırlama getirilmişti.
Son bir yılda kredi kartı harcamalarının yüzde 155 artmasıyla, kredi kartı kullanımıyla ilgili yeni önlemler gündeme geldi.
Mali Müşavir Emin Yılmaz, TV100'e yaptığı açıklamada "Kredi kartını yatırım amaçlı kullandığınız takdirde olay farklı bir boyuta gidiyor. Bununla ilgili buradaki sınırın iyi çekilmesi lazım" dedi.
Hazırlanan yeni düzenmeyle kredi kartlarında taksit sayıları hem de kredi limitlerinde ciddi değişiklikler söz konusu olacak. Altın, döviz ve kripto alanların ise makul gerekçeleri yoksa ciddi yaptırımlar gündemde.
Yeni uygulamayla birlikte lüks araç alımı gibi yatırım amaçlı harcamaların yapılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Yılmaz,"Faiz oranlarına düzenleme yapılabilir, taksit sınırlaması gelebilir, ikinci el otomobili alımı gibi konularda bir düzenleme getirilebilir" diye konuştu.