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  4. Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor: 1500 lirayı bulan var... Aidat ücretlerine fahiş zam geldi! Geri almak için adım adım yapılması gerekenler

Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor: 1500 lirayı bulan var... Aidat ücretlerine fahiş zam geldi! Geri almak için adım adım yapılması gerekenler

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.02.2024 08:15
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Milyonlarca kredi kartı kullananı etkileyen zam kararı... Bankalar kredi kartı aidat ücretlerine yüzde 70'e varan zam yaptı. Zamla birlikte aidat ücreti 1500 lirayı bulan kartlar oldu. Peki vatandaşlar iade için ne yapmalı, uzman isim adım adım yapılacakları anlattı.

Kredi kartlarına taksitlerin kaldırılacağı iddia edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." dedi. Kredi kartlarına taksitin kaldırıp kaldırılmayacağı konuşulurken bankalardan kart aidatlarına fahiş zam geldi. 2024 yılı kart zamları yüzde 70'i buldu.

Anlık Borsa

Türkiye'de kullanımda olan 117.7 milyon kredi kartı var. Bankaların kasasına aidatlarla yaklaşık 50 milyar lira giriyor.

BANKALARDAN REKOR ZAM

BANKALARDAN REKOR ZAM

Bankalar 2024 yılında kredi kartı aidatlarına yüzde 70 zam yaptı. Aidat tutarı 400 lira ve 1500 lira arasında aidat tutarı değişiyor.

ATV Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hukuka aykırı şekilde birkaç bankanın kasasına aktarılan meblağ. Neden hukuka aykırı diyorum? Tüketicinin korunması hakkındaki kanun diyor ki; bankalar kart aidatı alacaksa tüketiciyle müzakere etmeli." dedi. Ağaoğlu şunları kaydetti:

"Ondan önce de bankalara kanunun verdiği ödev mutlaka aidatsız kartı teklif etmeleri"

Müşteriler bankalarını aradıklarında çoğunlukla itiraz ve pazarlıkla karşılaşıyorlar. Bankalar onlara para puan yüklemek, aidatın yarısını ya da belirli bir yüzdesini almak için çeşitli teklifler sunuyor. Müşteri bu teklifleri kabul etmezse aidatı alacaklarmış gibi düşündürüyorlar. Bu da aslında kanun dışı.

Ağaoğlu konuyla ilgili, "Tüketici kabul ediyorsa aidat yasal. Ancak tüketici bu pazarlıklara hayır dese dahi kart aidatının iadesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

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