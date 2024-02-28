Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor: 1500 lirayı bulan var... Aidat ücretlerine fahiş zam geldi! Geri almak için adım adım yapılması gerekenler

Müşteriler bankalarını aradıklarında çoğunlukla itiraz ve pazarlıkla karşılaşıyorlar. Bankalar onlara para puan yüklemek, aidatın yarısını ya da belirli bir yüzdesini almak için çeşitli teklifler sunuyor. Müşteri bu teklifleri kabul etmezse aidatı alacaklarmış gibi düşündürüyorlar. Bu da aslında kanun dışı.