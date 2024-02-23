Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor: Sona yaklaşıldı, düzenleme için 'kademeli geçiş' önerisi: 8-9 taksitten...

Bireysel kredi kartları borçlarındaki rekor artışın ardından ekonomi yönetimi kredi kartlarına yönelik harekete geçti. Kredi kartları limitlerinin düzenlenmesi ve taksit sınırlaması gündemdeyken akademisyenler ve tüketici dernekleri de 'kademeli geçiş' önerisinde bulundu. Prof. Dr. Burak Arzova, taksit sınırlamasında lüks malların önceliklendirilmesi gerektiğini belirtirken "8-9 taksitten bir anda 3 takside düşmek değil, kademeli bir geçişle taksit sayısını azaltarak olmalı." düşüncesini dile getirdi.
Kısa süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesinde de tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son gelişmeler ve finansal istikrara etkileri ele alınmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, "Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, bankalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşleri ışığında düzenlemeye son şekli veriliyor. Yapılacak rötuşların ardından düzenlemenin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, AA muhabirine, kredi kartlarına ilişkin düzenlemenin sürpriz bir gelişme olmadığını, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda hedef olarak bulunduğunu söyledi. Düzenlemenin, harcamaların yavaşlatılabilmesi için ilk başta makul bir uygulama olarak göründüğünü belirten Arzova, "Eğer sert tedbirler eşliğinde gelirse ekonomiyi durdurma noktasına getirebilir." uyarısında bulundu.
Arzova, daha önce kuyumculuğa yönelik getirilen taksit sınırlandırmasının etkilerine dikkati çekti. Türkiye ekonomisinin "vadeli" bir ekonomi olduğuna işaret eden Arzova, tüccarların ürünü alırken de satarken de vadeli işlem yaptığını, bununla da bankaların sağlamadığı finansmanı firmaların birbirlerine sağladığını dile getirdi.
Arzova, taksit sınırlandırılmasına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
"Eğer bir taksit sınırlandırılmasına gidilecekse bu sınırlandırma daha çok lüks mal gruplarını önceliklendirmeli. Bu esnada yapılacak taksit sınırlandırması, hiç taksit yapmamak ya da örneğin 8-9 taksitten bir anda 3 takside düşmek değil, kademeli bir geçişle taksit sayısını azaltarak olmalı. 8-9 taksit önce 6-7 taksite düşürülmeli, sonraki bir zaman aralığında gerekiyorsa önceden bildirilerek bir indirim daha yapılmalı."