Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor: Sona yaklaşıldı, düzenleme için 'kademeli geçiş' önerisi: 8-9 taksitten...

"TAKSİT SINIRLANDIRMASINDA LÜKS MALLAR ÖNCELİKLENDİRİLMELİ"

Arzova, taksit sınırlandırılmasına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:





"Eğer bir taksit sınırlandırılmasına gidilecekse bu sınırlandırma daha çok lüks mal gruplarını önceliklendirmeli. Bu esnada yapılacak taksit sınırlandırması, hiç taksit yapmamak ya da örneğin 8-9 taksitten bir anda 3 takside düşmek değil, kademeli bir geçişle taksit sayısını azaltarak olmalı. 8-9 taksit önce 6-7 taksite düşürülmeli, sonraki bir zaman aralığında gerekiyorsa önceden bildirilerek bir indirim daha yapılmalı."