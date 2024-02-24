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Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Kart limiti düşürülecek mi? Asgari ödeme tutarından faiz oranlarına kadar o önlemler masada

24.02.2024 16:24
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Kredi kartı kullananları ilgilendiren haber! Kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentisi giderek artıyor. Düzenlemenin nasıl olacağı henüz netlik kazanmasa da finans çevreleri bazı alternatiflerin üzerinde duruyor. Taksit sınırlaması da konuşulan konular arasında. İşte masada yer alan tüm formüller...

Kredi kartına yönelik atılacak adımlar merakla takip ediliyor. Ekonomi yönetiminin kredi kartı harcamaları konusunda bir düzenleme getirmesi beklentiler arasında. Düzenlemenin detayları ve nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat finans çevreleri; alınacak önlemlerin zorunlu harcamalardan daha ziyade lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiği yönünde bir görüşe sahip.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

KREDİ KARTI KULLANAN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

NTV'de yer alan habere göre; kredi kartlarına dair düzenlemeye ilişkin ilk sinyal Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Fatih Karahan'dan geldi ve "Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Karahan birkaç fikirleri olduğunu, çalışmaların devam ettiğini, belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Kredi kartlarına dair düzenlemenin nasıl olacağı merak edilirken bu konu henüz bir netlik kazanmadı.

HANGİ ÖNLEMLER MASADA?

HANGİ ÖNLEMLER MASADA?

Gelebilecek bazı önlemler ise şöyle sıralanıyor:

  • Karta taksit uygulaması kaldırılabilir 
  • Asgari ödeme tutarları artırılabilir 
  • Kart limiti düşürülebilir
  • Kredi kartı faiz oranları artırılabilir
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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı taksit
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