Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Kart limiti düşürülecek mi? Asgari ödeme tutarından faiz oranlarına kadar o önlemler masada

Kredi kartına yönelik atılacak adımlar merakla takip ediliyor. Ekonomi yönetiminin kredi kartı harcamaları konusunda bir düzenleme getirmesi beklentiler arasında. Düzenlemenin detayları ve nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat finans çevreleri; alınacak önlemlerin zorunlu harcamalardan daha ziyade lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiği yönünde bir görüşe sahip.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

