Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Kart limiti düşürülecek mi? Asgari ödeme tutarından faiz oranlarına kadar o önlemler masada

Kredi kartına yönelik atılacak adımlar merakla takip ediliyor. Ekonomi yönetiminin kredi kartı harcamaları konusunda bir düzenleme getirmesi beklentiler arasında. Düzenlemenin detayları ve nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat finans çevreleri; alınacak önlemlerin zorunlu harcamalardan daha ziyade lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiği yönünde bir görüşe sahip.
NTV'de yer alan habere göre; kredi kartlarına dair düzenlemeye ilişkin ilk sinyal Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Fatih Karahan'dan geldi ve "Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.
Karahan birkaç fikirleri olduğunu, çalışmaların devam ettiğini, belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.
Kredi kartlarına dair düzenlemenin nasıl olacağı merak edilirken bu konu henüz bir netlik kazanmadı.
Gelebilecek bazı önlemler ise şöyle sıralanıyor: