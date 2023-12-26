Kredi kartında 'taksit kalkacak' iddiası konuşulurken, bu kez 'para puan' uyarısı geldi: Dikkat! Yıl sonunda süre doluyor

Kredi kartı kullanımı yılın son günlerinde gündemdeki en önemli konulardan biri haline geldi. 2024 yılı için adeta geri sayıma geçilirken yeni yılda birtakım düzenlemelerin de hayatımıza gireceği konuşulmaya başlandı. Özellikle son günlerde, yeni yılda kredi kartı taksitleriyle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçirilebileceği iddia edildi. Vatandaşlar "Kredi kartında taksitler kalkıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten 'para puan' yarısı geldi. Küçük, kredi kartı ve firma kartlarında biriken "para puan"larının kullanım süresinin yıl sonunda dolabileceğini hatırlattı.

