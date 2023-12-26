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Kredi kartında 'taksit kalkacak' iddiası konuşulurken, bu kez 'para puan' uyarısı geldi: Dikkat! Yıl sonunda süre doluyor

26.12.2023 12:08 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı kullananlara yeni yıl öncesi önemli bir uyarı geldi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklama Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten geldi. Kredi kartında yeni bir düzenlemeye gidileceği ve kredi kartında taksitlerin kaldırılacağı iddiaları konuşulurken Küçük, 'para puan' detayına dikkat çekti. Küçük, kullanım sürelerinin yıl sonunda dolabileceğini hatırlattı.

Kredi kartı kullanımı yılın son günlerinde gündemdeki en önemli konulardan biri haline geldi. 2024 yılı için adeta geri sayıma geçilirken yeni yılda birtakım düzenlemelerin de hayatımıza gireceği konuşulmaya başlandı. Özellikle son günlerde, yeni yılda kredi kartı taksitleriyle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçirilebileceği iddia edildi. Vatandaşlar "Kredi kartında taksitler kalkıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten 'para puan' yarısı geldi. Küçük, kredi kartı ve firma kartlarında biriken "para puan"larının kullanım süresinin yıl sonunda dolabileceğini hatırlattı.

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KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT: YIL SONUNDA SÜRESİ BİTEBİLİR

KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT: YIL SONUNDA SÜRESİ BİTEBİLİR

Kredi kartlarında iki tür para puan biriktiğini belirten Küçük, şunları söyledi:

"Biri normal alışveriş yaptığınızda biriken para puanlar, biri de bankaların başta akaryakıt olmak üzere başka firmalarla yaptıkları işbirliklerinden doğan puanlar. Çoğunlukla bu ikincisinin kullanımı süreli. Yıl sonu yaklaştığında para puanlara dikkat etmek gerekiyor, süresi bitebilir, bir sonraki yıla devrolmayabilir.

Bankaların normal alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarında ise daha önce bazı bankalar, yıl sonunda sona erdiğini, büyük bir kısmı ise devredildiğini söylemişti.

Yine de yıl sonu münasebetiyle kredi kartlarımızda biriken para puanlar varsa ihtiyaçlarımıza uygun mal ve hizmet alımlarında kullanmalıyız.

"MOBİL ALIŞVERİŞLERDE BİRİKİYOR"

"MOBİL ALIŞVERİŞLERDE BİRİKİYOR"

Bunların dışında firmaların 'sadakat kart'ta ya da mobil alışverişlerde biriken puanları var, yıl sona ermeden bunları kullanmakta yarar var."

Küçük, para puan kullanılırken ihtiyaç olmayan ürünlerin alınmaması ya da ihtiyacın üzerinde alışveriş yapılmaması gerektiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı taksit
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