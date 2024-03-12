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Kredi kartında yeni düzenleme! Seçimden sonrası için bekleniyordu ama... Nakit avansta taksit sayısı 3'e düştü, yüzde 25 sınırı geldi, ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yükseldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.03.2024 06:44
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Kredi kartlarında yeni düzenlemeye gidildi. Yeni uygulamaların hayata geçirilmesi beklenen kredi kartları için bankalar yeni karar aldı. Seçimlerin ardından taksit sayısı, limit sınırı ve faiz oranının yükseltilmesi beklenen kredi kartlarında beklenen haber geldi. Bankalar, nakit avansta taksit sayısını 12'den 3'e düşürdü. Bankaların, kredi kartında nakit avans çekimini de kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırdığı belirtiliyor. Öte yandan ihtiyaç kredilerindeki faiz oranları da yükseltildi.

Kredi kartlarında düzenleme geldi. Kredi kartlarında taksit sayısı, limit sınırı ve faiz oranının yükseltilmesi konuşulurken; nakit avans ile ilgili yeni karar alındı. Alınan karar birçok bankanın mobil uygulamasına yansırken, ihtiyaç kredilerinde de mevcut faiz oranlarının yükseltildiği belirtiliyor. İşte kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarıyla ilgili tüm detaylar...

Anlık Borsa

Kredi kartı harcamalarındaki artış dikkat çekerken, geçen yıla oranla yüzde 2,5'lik artış sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'dan açıklama gelmişti. Karahan, enflasyon raporu toplantısında kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini ve bu konuda çalışmalarının olduğunu aktarmıştı.

TCMB başkanlığı görevinin daha ilk haftasında olan Karahan, kredi kartı harcamalarına yönelik soruya şu yanıtı vermişti:

"Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kredi kartlarında bankaların limit belirlerken kurallara uyması gerektiğine dikkat çekmiş "Merkez Bankası'nın yapacağı birtakım çalışmalar var. Bunlar Finansal İstikrar Komitesi'nde bu konular gündeme geldi. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız. Ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız." demişti.

Peş peşe yapılan açıklamalar kamuoyu tarafından "kredi kartlarına düzenleme geliyor" şeklinde yorumlanmıştı. Uzmanlar kredi kartı limitleri ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceğini vurgularken, tarih olarak ise seçim sonrasını işaret etmişti.

NAKİT AVANSTA TAKSİT SAYISI 3'E DÜŞTÜ

NAKİT AVANSTA TAKSİT SAYISI 3'E DÜŞTÜ

Kredi kartı limitleri, faiz oranlarının yükseltilmesi ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceği konuşulurken; beklenen haber geldi. Alınan kararla birlikte bankalar, nakit avansta taksit sayısını 12'den 3'e düşürdü. Bankaların, kredi kartında nakit avans çekimini de kart limitinin 25’i ile sınırlandırdığı belirtiliyor.

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ihtiyaç kredisi kredi kartı kredi banka
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