Kredide yeni dönem: Uygun faiz ve şartlarda kredi almak için BES (Bireysel emeklilik) detayı! Prosedürler esniyor, teminat olarak gösterip...

"SİSTEMDEN ÇIKIŞINIZ OLMAYACAK"

BES'teki sözleşme teminat olarak gösterildiğinde BES iptal edilemeyecek. Yılmaz, "Birçok emeklilik şirketi var, bireysel emeklilik şirketi. Normalde iş kanununa göre siz sistemin içerisine girip 2 ay içerisinde vazgeçip çıkabiliyordunuz. Ama buradaki zorunlu katılım ve sürdürülebilirlikten dolayı, BES'i de aynı şekilde banka teminatı gösterdiğinizden dolayı sistemden çıkışınız olmayacak." dedi.