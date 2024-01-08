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Kredide yeni dönem: Uygun faiz ve şartlarda kredi almak için BES (Bireysel emeklilik) detayı! Prosedürler esniyor, teminat olarak gösterip...

08.01.2024 17:42 | Son Güncelleme:
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Kredide 'BES teminatlı' yeni dönem başladı! Buna göre bireysel emeklilik sözleşmesi kredi teminatı olacak. Bu uygulamayla kredi çekebilmek bankaların istediği belgelerden olan kefil, maaş bordrosu, gelir belgesi, gayrimenkul ve araç teminatı gibi prosedürlerin 'BES' sayesinde esneyeceği belirtiliyor. Ancak BES'teki sözleşme teminat olarak gösterildiğinde BES iptal edilemeyecek ve sistemden çıkış olamayacak.

Kredide yeni dönem başladı! Uygun faiz ve şartlarda kredi için o uygulama hayata geçti. Buna göre bireysel emeklilik katılımcıları 1 Ocak 2024'ten itibaren sözleşmelerini bankalara teminat olarak gösterebilecek. Peki, bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi almanın koşulları neler? İşte detaylar...

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KREDİDE 'BES TEMİNATLI' YENİ DÖNEM

CNN Türk'te yer alan habere göre; kefil, maaş bordrosu, gelir belgesi, gayrimenkul ve araç teminatı gibi belgeler kredi çekebilmek için bankanın istediği belgeler arasında yer alırken bu prosedürlerin biraz esnemesi yolunda BES'in çıkış noktası olacağı belirtildi.

BES KULLANICISI OLANLAR DİKKAT

BES KULLANICISI OLANLAR DİKKAT

Bireysel emeklilikte yeni düzenleme 1 Ocak 2024 itibarıyla başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte BES kullanıcıları, sözleşmeleri bankalara teminat olarak gösterebilecek. Bu sayede uygun şartlarda kredi kullanabilecekler.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, uygulamanın Mart 2023 düzenlemesinde hayata geçtiği ancak başlangıç tarihinin yılbaşı itibarıyla olduğu belirtti. Yılmaz, kredi çekerken BES'te birikimli olan parayı teminat olarak gösterip bunun üzerinden bankadan kredi çekilebildiğini söyledi.

LİMİT VAR MI?

LİMİT VAR MI?

Yılmaz, limiti bankanın belirleyeceğini söylerken kişinin kredi talebine göre buradaki rakamların değişebileceğini aktardı.

"SİSTEMDEN ÇIKIŞINIZ OLMAYACAK"

"SİSTEMDEN ÇIKIŞINIZ OLMAYACAK"

BES'teki sözleşme teminat olarak gösterildiğinde BES iptal edilemeyecek. Yılmaz, "Birçok emeklilik şirketi var, bireysel emeklilik şirketi. Normalde iş kanununa göre siz sistemin içerisine girip 2 ay içerisinde vazgeçip çıkabiliyordunuz. Ama buradaki zorunlu katılım ve sürdürülebilirlikten dolayı, BES'i de aynı şekilde banka teminatı gösterdiğinizden dolayı sistemden çıkışınız olmayacak." dedi.

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BES kredi bireysel emeklilik en uygun faiz kredi çekmek kredi faizi
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