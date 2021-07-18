Kritik gün 2 Ağustos! Zam pazarlığı başlıyor

Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen bu sene beraber hareket edecek. Konfederasyonların ortak talepleri arasında; aylık ve maaşlara oransal zam, 3600 ek gösterge, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer almakta.