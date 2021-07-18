Kritik gün 2 Ağustos! Zam pazarlığı başlıyor

- Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklilerinin sosyal ve ekonomik hakları belirlenecek. Söz konusu görüşmenin 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği belirtildi. 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin aylık ve maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam bu görüşmede ele alınacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen bu sene beraber hareket edecek. Konfederasyonların ortak talepleri arasında; aylık ve maaşlara oransal zam, 3600 ek gösterge, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer almakta.
Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacağı belirtildi.
ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARAR HAKEM KURULU TARAFINDAN VERİLECEK
Sözleşme sürecinin ağustos ayında bağıtlanması bekleniyor. Toplantı 2 Ağustos'ta başlıyor. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında bitecek.
Eğer belirtilen süre içerisinde taraflar fikir birliğine varamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak ve kararı Hakem Kurulu verecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ AYLIĞINA YÜZDE 8,45 ZAM
2021 yılının ilk 6 aylık enflasyonunun temmuz başlarında yüzde 8,45 olduğu açıklanmıştı. Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 8,45 artış gerçekleşti. Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış yapıldı.
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