FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kritik gün 2 Ağustos! Zam pazarlığı başlıyor

Kritik gün 2 Ağustos! Zam pazarlığı başlıyor

18.07.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklilerinin gündeminde 2021 Temmuz ayı zammı var. Memur ve memur emeklilerinin zammına ilişkin görüşmelerin 2 Ağustos'ta yapılacağı aktarıldı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen çalışanları temsil edecek ve konuya ilişkin taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

  1. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklilerinin sosyal ve ekonomik hakları belirlenecek. Söz konusu görüşmenin 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği belirtildi. 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin aylık ve maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam bu görüşmede ele alınacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen bu sene beraber hareket edecek. Konfederasyonların ortak talepleri arasında; aylık ve maaşlara oransal zam, 3600 ek gösterge, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer almakta.
Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacağı belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARAR HAKEM KURULU TARAFINDAN VERİLECEK

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARAR HAKEM KURULU TARAFINDAN VERİLECEK
Sözleşme sürecinin ağustos ayında bağıtlanması bekleniyor. Toplantı 2 Ağustos'ta başlıyor. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında bitecek.
Eğer belirtilen süre içerisinde taraflar fikir birliğine varamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak ve kararı Hakem Kurulu verecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ AYLIĞINA YÜZDE 8,45 ZAM

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ AYLIĞINA YÜZDE 8,45 ZAM
2021 yılının ilk 6 aylık enflasyonunun temmuz başlarında yüzde 8,45 olduğu açıklanmıştı. Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 8,45 artış gerçekleşti. Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış yapıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ek gözaltı süreleri 1 yıl uzatılıyor

Ek gözaltı süreleri 1 yıl uzatılıyor

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Binance Türkiye'de yasaklanacak mı?

Binance Türkiye'de yasaklanacak mı?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolarda son durum

Dolarda son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.