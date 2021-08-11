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Kritik gün yarın! Zam, ek gösterge, refah payı, seyyanen zam...

11.08.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanları ilk defa birleşerek talep listesi hazırlamıştı. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam, seyyanen zam, ek gösterge ve refah payı gibi taleplerin görüşüldüğü toplantı yarın sona eriyor. Bazı isteklerin neticeleri şimdiden açıklandı.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü kulağı hükümet ile sendikalar arasında gerçekleşen toplantıda. 91 maddelik talep listesinin görüşüldüğü toplantıda hükümet hangi talepleri kabul edecek? Kritik günün bitimine sayılı saatler kaldı. Bazı taleplerin cevapları şimdiden belli oldu.

91 MADDELİK LİSTENİN TAMAMI YARIN TAMAMEN DEĞERLENDİRİLMİŞ OLACAK

Hükümet ile sendikalar arasındaki toplantılar sürüyor. Yarın sona erecek toplantıda bazı kararlar şimdiden açıklandı. 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için ise ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 zam ve yine ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı talep edilmişti.
Toplantılar sonucunda kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.
Toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanların enflasyonun altında ezdirilmeyeceğini, enflasyonun üzerinde bir noktada meselenin ele alınacağının mesajını verdi.

91 MADDELİK LİSTENİN TAMAMI YARIN TAMAMEN DEĞERLENDİRİLMİŞ OLACAK

91 MADDELİK LİSTENİN TAMAMI YARIN TAMAMEN DEĞERLENDİRİLMİŞ OLACAK
Bazı taleplerin sonuçları açıklanırken asıl kritik gün yarın. Yetkili sendikalar 91 maddelik taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da sunmuştu. Konfederasyonlar ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlandırılmasını, kıdem aylığında sınırlamanın kaldırılmasını, gösterge rakamının artırılmasını, mevcut sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmesini istemişti.
Ayrıca “bayramda ayrım yapılmadan, kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesi, vergi gelir kaybı üretmemeli, gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödenmeli” diyen sendikalar, KİT'lerde yüzde 15'e kadar ücret tavanı düzenleme yetkisi verilmesi gerektiği, KİT'lerde temel ücret gruplarından 1. grupta olanların tavanı yüzde 15, 2. grupta olanların yüzde 10, 3. grupta olanların yüzde 5 puan ilave artırılmasını istediklerini belirttiler. Diğer talepler şöyle:
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Anahtar Kelimeler:
Memur
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