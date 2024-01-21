Kulisler hareketlendi: Herkes bunu konuşuyor, yerel seçim öncesi emeklilere ilave ek zam iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatarak, SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi. Memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarında eşitlenme sağlanamazken yüzde 5'lik ek zam kararı da beklentileri karşılamadı.

31 Mart yerel seçimine giderken partilerin çalışmaları da hızlandı, kulisler hareketlendi. Gazeteci Fatih Atik, emeklilere ek zam oranına AK Parti içerisinden de tepkiler olduğunu belirterek yerel seçim öncesi emeklilere yeni ek zam olabileceğini yönelik bilgisini paylaştı.

