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Kulisler hareketlendi, seçim öncesi yeni zam iddiası: "En düşük emekli maaşı 17 bin TL'ye çıkabilir"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.01.2024 10:45 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam Meclis'ten geçti, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından maaşlara yansıması bekleniyor. Emekliler ek zamma kavuşmadan yeni bir ek zam geleceği iddiaları da devam ediyor. Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetigüleç Ankara kulis bilgilerini aktardı. Çetigüleç, en düşük emekli maaşının 14-17 bin TL arasına çıkarılacağını iddia etti.

SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Ek zamlı maaşlar hesaplara yansımadan seçim öncesi kulisler yeniden hareketlendi. Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetigüleç, Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı, emeklilerin bekletilerinin devam ettiğini belirterek "Seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor" bilgisini paylaştı.

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Seçim öncesi 4 bin TL seyyanen zam iddiası pek çok kez dillendirilirken bir iddia da en düşük emekli maaşı için geldi.

Çetigüleç Kısa Dalga'da kaleme aldığı yazısında, "Peki Ankara kulislerinde ne konuşuluyor? 'Emekli Yılı' sözünün altını dolduracak düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklenti devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çetigüleç yazısında şunları kaydetti:

"Özellikle düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin yüzde 33'le sınırlı bırakılmayacağı, seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor."

"Zaten bu kadar ağır bir tablo içerisinde yer alan emeklileri 10 bin lira maaşla seçime götürmek Hükümet için de çok akılcı bir strateji değil."

Türkiye Emekliler Derneği uzmanı Namık Tan da zam oranını yüzde 49'a çıkarmakla beklentilerin bitmediğini söylüyor. "Emekliler hiçbir dönem bu kadar yokluk çekmemişti" diyen Tan'a göre, seyyanen bir zam daha yapılabilir. "Çünkü" diyor Namık Tan "Artık emeklilere verilen para maaş olmaktan çıktı, sosyal yardıma dönüştü"

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