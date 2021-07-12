Kuraklık hasar ödemeleri ne zaman yapılacak? Kuraklık hasar ödemeleri ne kadar?

Kuraklıkla mücadelede çiftçinin yanında olduklarını bildiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuruda kuraklık hasar ödemelerinin gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine "Kuraklık hasar ödemeleri ne zaman yapılacak?" , "Kuraklık hasar ödemeleri ne kadar?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Kuraklık hasar ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Twitter hesabından paylaştığı duyuruya göre Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerinin 12-17 Temmuz arasında sağlanacağı öğrenildi.

Bakan Pakdemirli, TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yaptığını bildirdi.

Açıklamalarına devam eden Bakan Pakdemirli toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacağını duyurdu.

Kuraklık ile mücadelede çiftçinin yanında olduklarını aktaran Pakdemirli "Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak." diye yazdı.