FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kuraklık hasar ödemeleri ne zaman yapılacak? Kuraklık hasar ödemeleri ne kadar?

Kuraklık hasar ödemeleri ne zaman yapılacak? Kuraklık hasar ödemeleri ne kadar?

12.07.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kuraklık ile mücadele döneminde çiftçinin yanında olduklarını ve onlara destek verdiklerini bildirdi. Bakan Pakdemirli sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile kuraklık hasar ödemelerinin ne zaman sağlanacağını ve ne kedar olacağını duyurdu. Peki kuraklık hasar ödemeleri ne zaman yapılacak? Kuraklık hasar ödemeleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kuraklıkla mücadelede çiftçinin yanında olduklarını bildiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuruda kuraklık hasar ödemelerinin gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine "Kuraklık hasar ödemeleri ne zaman yapılacak?" , "Kuraklık hasar ödemeleri ne kadar?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Kuraklık hasar ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Twitter hesabından paylaştığı duyuruya göre Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerinin 12-17 Temmuz arasında sağlanacağı öğrenildi.
Bakan Pakdemirli, TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yaptığını bildirdi.
Açıklamalarına devam eden Bakan Pakdemirli toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacağını duyurdu.
Kuraklık ile mücadelede çiftçinin yanında olduklarını aktaran Pakdemirli "Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak." diye yazdı.

İSTİLACI TÜRLERLE MÜCADELE

İSTİLACI TÜRLERLE MÜCADELE
Bakan Pakdemirli sosyal medyadan paylaştığı gönderi ile benekli balon balığını 5 liraya, diğer türleri ise 50 kuruşa satın aldıklarını bildirdi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

İlk altı ayda üretim yüzde 23 arttı

İlk altı ayda üretim yüzde 23 arttı

Simite zam geldi

Simite zam geldi

Tren seferleri bugün yeniden başlıyor

Tren seferleri bugün yeniden başlıyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam müjdesi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam müjdesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kamu işçilerine zam teklifi

Kamu işçilerine zam teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.