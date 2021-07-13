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Kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

13.07.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban hisse ve kesim fiyatları da merak ediliyor. 2021 yılında kurbanlık fiyatları geçen yıla göre artış gösterirken taksit imkanı olup olmadığı da merak ediliyor. Peki kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2021 kurbanlık koyun, dana, kuzu ve koç güncel kurban fiyatları...

Müslümanlar Kurban Bayramı yaklaşırken kurban ibadeti için araştırmalarını sürdürüyor ve kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Kurban hisse ve kesim fiyatları merak edilirken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatı da merak konusu oldu. Peki 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber kurban için hazırlıklar da hızlandı. Milyonlarca vatandaş "2021 yılı kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusunu merak ediyor.
Büyükbaş ve küçükbaş canlı kurbanlık fiyatları araştırılırken, fiyatlar da belli oldu.
Bu sene hayvan üreticilerinin maliyetleri geçen yıla göre arttığı için 2021 kurbanlık fiyatları da artış göstermiş oldu. Aynı zamanda hayvanların barınma, beslenme, barınma, ulaşım gibi masrafları da dikkate alındığında şehirlerde kırsal kesimlere göre hayvan fiyatları değişiklik göstermekte.
Canlı büyükbaşın kilosu bölgeye ve şehre göre 32-34 TL arasında değişim göstermekte. Küçükbaş hayvanın canlı kilogramı ise 28-30 TL arasında değişmekte.

9 taksit imkanı bulunuyor

9 taksit imkanı bulunuyor
Bu sene marketlerin fiyatları ise kilogramına göre ortalama 1.900 ila 2.100 TL arasında değişiklik gösterirken vatandaşlara ayrıca 9 taksit imkânı da sunulmakta. Büyükbaş hayvanların hisseli satışı için fiyatlar da merak ediliyor. 1/7 hisse fiyatları da 2 bin ila 3 bin lira arasında değişiklik göstermekte.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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