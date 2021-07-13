Kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Müslümanlar Kurban Bayramı yaklaşırken kurban ibadeti için araştırmalarını sürdürüyor ve kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Kurban hisse ve kesim fiyatları merak edilirken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatı da merak konusu oldu. Peki 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber kurban için hazırlıklar da hızlandı. Milyonlarca vatandaş "2021 yılı kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusunu merak ediyor.

Büyükbaş ve küçükbaş canlı kurbanlık fiyatları araştırılırken, fiyatlar da belli oldu.

Bu sene hayvan üreticilerinin maliyetleri geçen yıla göre arttığı için 2021 kurbanlık fiyatları da artış göstermiş oldu. Aynı zamanda hayvanların barınma, beslenme, barınma, ulaşım gibi masrafları da dikkate alındığında şehirlerde kırsal kesimlere göre hayvan fiyatları değişiklik göstermekte.

Canlı büyükbaşın kilosu bölgeye ve şehre göre 32-34 TL arasında değişim göstermekte. Küçükbaş hayvanın canlı kilogramı ise 28-30 TL arasında değişmekte.