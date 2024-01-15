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Kuryeler aylık 100 bin TL mi kazanıyor? Verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu: "Hayvan gibi çalışsam..."

15.01.2024 07:42 | Son Güncelleme:
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Kuryelerin aylık 100 bin TL para kazandığına dair haberler gündem yaratmıştı. Ortaya atılan iddialar sonrası kuryelerin maaşı merak konusu olurken, bir kuryenin yaptığı açıklama sosyal medyada hızla yayıldı. "Hayvan gibi yani günde 16 saat çalışırsam" diyerek açıklama yapan bir kurye, aylık kazancının ne kadar olacağını söyledi.

2024 yılıyla birlikte zamlı maaşlar da hesaplara yatmaya başladı. Yeni yılın ilk günleriyle herkes aldığı zam oranının iyi olup olmadığını tartmaya başlarken, kuryelerin aylık kazancıyla ilgili ortaya atılan rakam gündem oldu.

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MOTOKURYELER AYLIK 100 BİN TL Mİ KAZANIYOR?

MOTOKURYELER AYLIK 100 BİN TL Mİ KAZANIYOR?

2024 asgari ücret zammıyla birlikte kuryelerin aylık ortalama 100 bin TL kazandığı iddia edildi.

Yapılan haberler bir anda gündem yaratırken, kuryelerin 2024 maaşları merak konusu oldu.

MOTOKURYE CEVAPLADI

MOTOKURYE CEVAPLADI

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise dikkat çekti. Bir vatandaş 100 bin TL maaş iddiasını bir motokuryeye sordu.

"HAYVAN GİBİ ÇALIŞIRSAM..."

"HAYVAN GİBİ ÇALIŞIRSAM..."

"Hayvan gibi çalışırsam, yani günde 16 saat 50-55 bin TL civarı kalır." diye konuşan kurye, "Ona da can dayanmaz" dedi.

2024 KURYE MAAŞI NE KADAR?

2024 KURYE MAAŞI NE KADAR?

"Günde 8 saat izinlerle çalıştığınızda ne kadar kazanıyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren kurye, "Asgari ücretin bir tık üstü olur." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurye maaş Motokurye
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