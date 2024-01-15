Kuryeler aylık 100 bin TL mi kazanıyor? Verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu: "Hayvan gibi çalışsam..."

2024 yılıyla birlikte zamlı maaşlar da hesaplara yatmaya başladı. Yeni yılın ilk günleriyle herkes aldığı zam oranının iyi olup olmadığını tartmaya başlarken, kuryelerin aylık kazancıyla ilgili ortaya atılan rakam gündem oldu.
2024 asgari ücret zammıyla birlikte kuryelerin aylık ortalama 100 bin TL kazandığı iddia edildi.
Yapılan haberler bir anda gündem yaratırken, kuryelerin 2024 maaşları merak konusu oldu.
Sosyal medyada paylaşılan bir video ise dikkat çekti. Bir vatandaş 100 bin TL maaş iddiasını bir motokuryeye sordu.
"Hayvan gibi çalışırsam, yani günde 16 saat 50-55 bin TL civarı kalır." diye konuşan kurye, "Ona da can dayanmaz" dedi.
"Günde 8 saat izinlerle çalıştığınızda ne kadar kazanıyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren kurye, "Asgari ücretin bir tık üstü olur." ifadelerini kullandı.