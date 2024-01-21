Kusmuktan yapılıyor, servet değerine satılıyor! Demet Akalın, Kenan İmirzalıoğlu, siyasetçiler, sporcular... Ünlülerin gözdesi 'Misk-i Amber' tespihleri

Kokusuyla büyüleyen, balina kusmuğundan yapılan tespihler ünlü akınına uğruyor. En değerli tespihler ise Osmanlı'nın önemli tespih ustalarından İskender Efendi’nin yaptıkları. Tespihlerin en küçük boyları 6 bin liradan başlıyor. Tespihlerin yapım aşaması da hayli ilginç...
Bursa’da tarihi Ulucami yanında açtığı dükkanda 25 yıldır tespih satan Gökhan Yılmaz’a çok sayıda ünlü tespih almak için akın ediyor. Balina kusmuğundan yapılan tespih türüne “Misk-i Amber” deniyor. Balina bir çeşit balığı yiyor ve sindiremiyor. Daha sonra taşlaşmış olarak kusuyor. Kokusu oldukça güzel bulunan ender ve doğal madde genellikle parfüm sektöründe kullanılıyor.
Öte yandan bu maddeden yapılan tespihler dayanıklı olmalarının yanı sıra güzel bir kokuya da sahip oluyor. “Misk-i Amber” olarak bilinen tespihlerin ederi boyutuna göre 6 bin liradan başlayarak 25 bin liraya kadar çıkıyor.
Dünyanın farklı noktalarından gelen değerli taşlardan yapılmış binlerce tespih çeşidini satan ustanın en değerli ürünü arasında ise, Osmanlı döneminin önemli tespih ustalarından İskender Efendi’nin yaptığı tespihler yer alıyor. İskender Efendi’nin 120 yıllık tarihi tespihleri 35 bin dolara satılıyor.
Koleksiyoner ve sanatçıların nadir parçalara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Gökhan Yılmaz şöyle konuştu: "İskender Efendi tespihleri ortalama 60-70 yıl önce yapılan tespihlerdir.
Bunlar çok özel tespihlerdir, koleksiyonerler tercih eder, çok nadir parçalardır. Kendisi 70’li yıllara kadar tespih yapmış. Osmanlı’nın son yıllarında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında tespih yapmış bir usta İskender Efendi.