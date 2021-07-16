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Manas Enerji halka arz ne zaman? Manas Enerji halka arz hisse fiyatı nedir?

16.07.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su, ısı, elektrik ve doğalgaz üzerine elektronik, mekanik ve elektromekanik tipte sayaç üretimi alanında hizmet veren Manas Enerji, halka arz oluyor. 1997 yılında kurulan şirketin halka arzının detayları merak konusu oldu. Peki Manas Enerji halka arz ne zaman? Manas Enerji halka arz hisse fiyatı nedir? İşte ayrıntılar...

Elektronik, mekanik ve elektromekanik tipte sayaç üretimi yapan Manas Enerji, halka arz oluyor. 1997 senesinde kurulan köklü şirketin halka arzının ayrıntılar yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki Manas Enerji halka arz ne zaman?

Manas Enerji halka arz ne zaman?

Manas Enerji Yönetimi halka arz oluyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar halka arz haberi sonrası detayları araştırmaya koyuldu.
Halka arz işlemi 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
Tera Yatırım konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Tera Yatırım'ın Halka Arzına Aracılık Ettiği, Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) 13 - 14 Temmuz tarihlerinde Borsa Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile 9,90 TL'den Halka Arz Ediliyor."
Manas Enerji Yönetimi'nin Borsa İstanbul'da halka arzını gerçekleştirecek olan Tera Yatırım'ın açıklamasında, ''Şirket, sermaye artırımı yoluyla 7.800.000 adet payın halka arzını gerçekleştirecektir. Yatırımcılar, Tera Yatırım Online şubesi ve 0212 365 10 00 çağrı merkezinden "MANAS" halka arzına katılabilir ve detaylı bilgi alabilir''cümleleri yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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