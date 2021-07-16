Manas Enerji halka arz ne zaman? Manas Enerji halka arz hisse fiyatı nedir?

Elektronik, mekanik ve elektromekanik tipte sayaç üretimi yapan Manas Enerji, halka arz oluyor. 1997 senesinde kurulan köklü şirketin halka arzının ayrıntılar yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki Manas Enerji halka arz ne zaman?

Manas Enerji halka arz ne zaman?

Manas Enerji Yönetimi halka arz oluyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar halka arz haberi sonrası detayları araştırmaya koyuldu.

Halka arz işlemi 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Tera Yatırım konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Tera Yatırım'ın Halka Arzına Aracılık Ettiği, Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) 13 - 14 Temmuz tarihlerinde Borsa Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile 9,90 TL'den Halka Arz Ediliyor."