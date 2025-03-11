Mavi yaka, beyaz yakadan sonra üçüncü yaka da çıktı! 'Yüzde 40 açık pozisyon bu meslekten' Maaşları dudak uçuklattı

AÇIK POZİSYONLARIN YÜZDE 40'INI OLUŞTURUYOR

İş dünyasının en çok kazananları haline gelen yeşil yakalılarının beş yıl içerisinde Türkiye'de 1 milyonu aşması bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen enerji ve sanayi şirketleri, yeşil yakaya olan talebin hızla arttığını ve eleman bulmakta zorlandıklarını belirtiyor. Ünlü holdingler birbiri ardına, "Açık pozisyonlarımızın yüzde 40'ı yenilenebilir enerji ya da yeşil ekonomi yatırımlarıyla ilgili. Yetişmiş eleman yok denecek kadar az, bu yüzden çalışanlara piyasa ortalamasının çok üzerinde maaşlar teklif ediyoruz" şeklinde açıklamalar yapıyor.