Mavi yaka, beyaz yakadan sonra üçüncü yaka da çıktı! 'Yüzde 40 açık pozisyon bu meslekten' Maaşları dudak uçuklattı

Dünya iklim krizine doğru koşarken yeni bir meslek kolu daha ortaya çıktı. Karbon ayak izini azaltma ve sıfır atık hedefleri bulunuyorken dünyanın geleceği için sürdürülebilir tarım ve çevre teknolojileri gibi alanlarda yatırımlar hızlandı.
Türkiye'de iklim krizi ile son 3 yıldır ağrılıklı olarak mücadele ederken yatırımlarını 150 kat arttırdı ve 8 milyar dolara ulaştı. Küresel ölçekte ise yeşil ekonomi ve enerji dönüşümüne ayrılan fonlar 2 trilyon doları geçti. Yeşil ekonomiye ilgi artarken Türkiye'nin en hızlı büyüyen istihdam alanlarından biri olmaya başladı.
İş dünyasının en çok kazananları haline gelen yeşil yakalılarının beş yıl içerisinde Türkiye'de 1 milyonu aşması bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen enerji ve sanayi şirketleri, yeşil yakaya olan talebin hızla arttığını ve eleman bulmakta zorlandıklarını belirtiyor. Ünlü holdingler birbiri ardına, "Açık pozisyonlarımızın yüzde 40'ı yenilenebilir enerji ya da yeşil ekonomi yatırımlarıyla ilgili. Yetişmiş eleman yok denecek kadar az, bu yüzden çalışanlara piyasa ortalamasının çok üzerinde maaşlar teklif ediyoruz" şeklinde açıklamalar yapıyor.
Sabah'ın haberine göre, elektrikli araç üretiminde bulunan bir şirketin CEO'su, elektrikli araç teknisyeninin 90 bin lira maaş aldığını ifade ederek, "Beş yıl önce böyle bir pozisyonun varlığı bile tartışmalıydı, ama şimdi en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri oldu" sözlerini kullandı.
"Türkiye'de rüzgâr türbini bakım uzmanı bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Maaşlar hızla yükseliyor ve yetişmiş elemanları tutmak için büyük çaba harcıyoruz. Ortalama maaş skalası 150 bine dayandı."
Rüzgar türbini uzmanı: 90.000 - 130.000 TL
Güneş enerjisi mühendisi: 75.000 TL - 150.000 TL
Sıfır Atık Proje Yöneticisi: 90.000 TL - 120.000 TL
Biyoenerji Mühendisi: 90.000 TL - 130.000 TL
Sürdürülebilir Lojistik Uzmanı: 80.000 TL - 110.000 TL
Enerji ve Depolama Sistemleri Mühendisi: 90.000 TL - 180.000 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum