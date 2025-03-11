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Mavi yaka, beyaz yakadan sonra üçüncü yaka da çıktı! 'Yüzde 40 açık pozisyon bu meslekten' Maaşları dudak uçuklattı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.03.2025 12:48
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Mavi yaka ve beyaz yakanın ne kadar maaş aldığı ve maaş farkları yıllardan beri gündem olurken yeni bir çalışma grubu doğdu. Yeşil yaka olarak adlandırılan üçüncü yakanın maaşları ise görenleri şaşırtıyor. Ortalama olarak 150 bin liradan başlayan maaşlarda hangi mesleklerin ne kadar kazancı olduğu merak ediliyor. İşte yeşil yakalılarının meslekleri ve aylık kazançları...

Dünya iklim krizine doğru koşarken yeni bir meslek kolu daha ortaya çıktı. Karbon ayak izini azaltma ve sıfır atık hedefleri bulunuyorken dünyanın geleceği için sürdürülebilir tarım ve çevre teknolojileri gibi alanlarda yatırımlar hızlandı.

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Türkiye'de iklim krizi ile son 3 yıldır ağrılıklı olarak mücadele ederken yatırımlarını 150 kat arttırdı ve 8 milyar dolara ulaştı. Küresel ölçekte ise yeşil ekonomi ve enerji dönüşümüne ayrılan fonlar 2 trilyon doları geçti. Yeşil ekonomiye ilgi artarken Türkiye'nin en hızlı büyüyen istihdam alanlarından biri olmaya başladı.

AÇIK POZİSYONLARIN YÜZDE 40'INI OLUŞTURUYOR

AÇIK POZİSYONLARIN YÜZDE 40'INI OLUŞTURUYOR

İş dünyasının en çok kazananları haline gelen yeşil yakalılarının beş yıl içerisinde Türkiye'de 1 milyonu aşması bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen enerji ve sanayi şirketleri, yeşil yakaya olan talebin hızla arttığını ve eleman bulmakta zorlandıklarını belirtiyor. Ünlü holdingler birbiri ardına, "Açık pozisyonlarımızın yüzde 40'ı yenilenebilir enerji ya da yeşil ekonomi yatırımlarıyla ilgili. Yetişmiş eleman yok denecek kadar az, bu yüzden çalışanlara piyasa ortalamasının çok üzerinde maaşlar teklif ediyoruz" şeklinde açıklamalar yapıyor.

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ALANLARDAN BİRİ"

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ALANLARDAN BİRİ"

Sabah'ın haberine göre, elektrikli araç üretiminde bulunan bir şirketin CEO'su, elektrikli araç teknisyeninin 90 bin lira maaş aldığını ifade ederek, "Beş yıl önce böyle bir pozisyonun varlığı bile tartışmalıydı, ama şimdi en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri oldu" sözlerini kullandı.

Rüzgâr enerjisi yatırımları yapan bir firma yetkilisi de nitelikli çalışan eksikliğine dikkat çekti ve ekledi:

Rüzgâr enerjisi yatırımları yapan bir firma yetkilisi de nitelikli çalışan eksikliğine dikkat çekti ve ekledi:

"Türkiye'de rüzgâr türbini bakım uzmanı bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Maaşlar hızla yükseliyor ve yetişmiş elemanları tutmak için büyük çaba harcıyoruz. Ortalama maaş skalası 150 bine dayandı."

Peki, Türkiye'de yeşil yakalılar ne kadar maaş alıyor? İşte yeşil yakalılarının maaşları...

Peki, Türkiye'de yeşil yakalılar ne kadar maaş alıyor? İşte yeşil yakalılarının maaşları...

Rüzgar türbini uzmanı: 90.000 - 130.000 TL

Güneş enerjisi mühendisi: 75.000 TL - 150.000 TL

Sıfır Atık Proje Yöneticisi: 90.000 TL - 120.000 TL

Biyoenerji Mühendisi: 90.000 TL - 130.000 TL

Sürdürülebilir Lojistik Uzmanı: 80.000 TL - 110.000 TL

Enerji ve Depolama Sistemleri Mühendisi: 90.000 TL - 180.000 TL

Anahtar Kelimeler:
maaş iklim krizi
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