Mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Çiftçi vatandaşlar tarım destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve ödemelerin nasıl sorgulanacağını merak ediyor. Mazot gübre desteği ve tarım destek parası hakkında Bakan Bekir Pakdemirli önemli bir açıklamada bulundu. Peki mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?