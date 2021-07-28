Mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Çiftçi vatandaşlar tarım destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve ödemelerin nasıl sorgulanacağını merak ediyor. Mazot gübre desteği ve tarım destek parası hakkında Bakan Bekir Pakdemirli önemli bir açıklamada bulundu. Peki mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?
Mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı?
Mazot, gübre desteği ile tarımsal destek ödemeleri hakkındaki gelişmeler çiftçi son gelişmeler ile takip ediliyor.
Tarımsal faaliyetler kapsamında çiftçiye yapılacak destek ödemeleri için Bakan Pakdemirli'den önemli bir açıklama geldi.
Pakdemirli "Toplamda 22.659.343 TL destek ödemesi yapacağız." şeklinde konuştu ve ödemelerin saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti.
Tarımsal destek ödemeleri e-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmekte.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmalısınız.
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