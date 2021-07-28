FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak?

28.07.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Çiftçi vatandaşları mazot gübre desteği ve tarım destek parasının yatıp yatmadığını sorgulama koyuldu. Peki mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Çiftçi vatandaşlar tarım destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve ödemelerin nasıl sorgulanacağını merak ediyor. Mazot gübre desteği ve tarım destek parası hakkında Bakan Bekir Pakdemirli önemli bir açıklamada bulundu. Peki mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

Mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı?

Mazot, gübre desteği ile tarımsal destek ödemeleri hakkındaki gelişmeler çiftçi son gelişmeler ile takip ediliyor.
Tarımsal faaliyetler kapsamında çiftçiye yapılacak destek ödemeleri için Bakan Pakdemirli'den önemli bir açıklama geldi.
Pakdemirli "Toplamda 22.659.343 TL destek ödemesi yapacağız." şeklinde konuştu ve ödemelerin saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti.
Tarımsal destek ödemeleri e-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmekte.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmalısınız.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Karavan tutkunu çift, müjdeli haberle kontak kapattı

Karavan tutkunu çift, müjdeli haberle kontak kapattı

Tüm dünya onu konuşuyor! ‘En genç konuşmacı’ oldu

Tüm dünya onu konuşuyor! ‘En genç konuşmacı’ oldu

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

Kalıpların dışında! Bu melekler diğerlerinden çok farklı

Kalıpların dışında! Bu melekler diğerlerinden çok farklı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Elektrik faturasında yeni dönem! 137 TL devlet desteği...

Elektrik faturasında yeni dönem! 137 TL devlet desteği...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.