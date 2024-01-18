FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MEB'e şikayet yağıyor! Özel okullarda istenen zamlar velileri çıldırttı! Yemek için yıllık 100 bin lira istediler, günlüğü 568 TL'ye denk geliyor...

MEB'e şikayet yağıyor! Özel okullarda istenen zamlar velileri çıldırttı! Yemek için yıllık 100 bin lira istediler, günlüğü 568 TL'ye denk geliyor...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.01.2024 12:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret, memur ve emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından birçok kalemde ücretler artırıldı. Özel okul için veliler resmi zam oranını beklerken bir özel okulun birinci sınıflar için istediği 640 bin lira ücret istedi. Aynı okulun yıllık yemek ücretinin 100 bin lira olduğu dile getirildi. Veliler fahiş zamlardan şikayetçi...

Milyonlarca velinin gözü kulağı özel okul zamları için açıklanacak üst limit zamlarda. Yeni yılla birlikte özel okullar da ücret tarifelerini güncelledi. Özel okulun birinci sınıflar için istediği ücret sosyal medyada gündem oldu. Okul birinci sınıflar için 640 bin lira ücret talep ederken yıllık yemek ücreti için de 100 bin lira istedi. Bu yıl da istenen rakamların ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na yine şikayetler gelmeye başladı. Özellikle sosyal medyada özel okula çocuğunu gönderen çok sayıda veli tepkisini dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl yine istenen fahiş zamlar nedeniyle özel okullar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet yağmıştı. Ardından bir karar alınarak zam sınırlaması uygulaması yapılmış, zam için üst limit belirlenmişti. Bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamayacak. Bu formüle göre yapılan hesaplamalara göre, özel okulların, gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini ara sınıflardaki öğrenciler için en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapabileceği öngörülüyor.

İşte 5 soruda özel okul ücretleri için merak edilenler:

Keşfet

SORU 1: Gelecek yıl, özel okula başlamış bir öğrencinin ücret artışı en fazla yüzde kaç olacak?

SORU 1: Gelecek yıl, özel okula başlamış bir öğrencinin ücret artışı en fazla yüzde kaç olacak?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken bir önceki yıl ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamayacak.

SORU 2: Özel okullara yeni başlayacak öğrencilerin ücretleri nasıl belirleniyor?

SORU 2: Özel okullara yeni başlayacak öğrencilerin ücretleri nasıl belirleniyor?

Özel okullar, öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ediyor.Dolayısıyla 1,5 ve 9. sınıflara başlayacak öğrencilerin ücretleri, veli ile okul arasındaki sözleşme hükümlerine göre belirlenecek.

SORU 3: Özel okul ücretleri ne zaman ilan ediliyor?

SORU 3: Özel okul ücretleri ne zaman ilan ediliyor?

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her sene belirlenerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayının sonuna kadar ilan ediliyor.

SORU 4: Özel okullar yemek ve kıyafet gibi ücretleri ne zaman ilan ediyor?

SORU 4: Özel okullar yemek ve kıyafet gibi ücretleri ne zaman ilan ediyor?

Mevzuata göre, özel okullar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ediyor. Bu hizmetlerden, talep eden veliler faydalanıyor.

SORU 5: Özel okullar ara sınıflar için mevzuatta belirlenen oranın üzerinde bir fiyat uygulayabilir mi?

SORU 5: Özel okullar ara sınıflar için mevzuatta belirlenen oranın üzerinde bir fiyat uygulayabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre kurumlar ücret ilanlarını, Millî Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüğüne veriyor ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asıyor. Dolayısıyla özel okullar mevzuattaki formülle belirlenen ücret artışının üzerinde bir artış yapamıyor. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise bu işlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yapıyor. Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabiliyor ancak, ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemiyor. Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
özel okul özel okul fiyatları ücret veli yemek
En Çok Okunan Haberler
Ümraniye'de 2 bina çöktü!

Ümraniye'de 2 bina çöktü!

Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: Baba Erkan işten çıkarttı

Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: Baba Erkan işten çıkarttı

Yıllar sonra itiraf etti! 'Bizim bir cinayetimiz var'

Yıllar sonra itiraf etti! 'Bizim bir cinayetimiz var'

EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat, erken emekli olabilirsiniz!

EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat, erken emekli olabilirsiniz!

Sessizlik bozuldu! İki haftalık arayı zam bitirdi

Sessizlik bozuldu! İki haftalık arayı zam bitirdi

Uzman isimden yatırımcıya kritik uyarı: Rüzgar tersine dönecek

Uzman isimden yatırımcıya kritik uyarı: Rüzgar tersine dönecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.