MEB'e şikayet yağıyor! Özel okullarda istenen zamlar velileri çıldırttı! Yemek için yıllık 100 bin lira istediler, günlüğü 568 TL'ye denk geliyor...

Milyonlarca velinin gözü kulağı özel okul zamları için açıklanacak üst limit zamlarda. Yeni yılla birlikte özel okullar da ücret tarifelerini güncelledi. Özel okulun birinci sınıflar için istediği ücret sosyal medyada gündem oldu. Okul birinci sınıflar için 640 bin lira ücret talep ederken yıllık yemek ücreti için de 100 bin lira istedi. Bu yıl da istenen rakamların ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na yine şikayetler gelmeye başladı. Özellikle sosyal medyada özel okula çocuğunu gönderen çok sayıda veli tepkisini dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl yine istenen fahiş zamlar nedeniyle özel okullar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet yağmıştı. Ardından bir karar alınarak zam sınırlaması uygulaması yapılmış, zam için üst limit belirlenmişti. Bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamayacak. Bu formüle göre yapılan hesaplamalara göre, özel okulların, gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini ara sınıflardaki öğrenciler için en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapabileceği öngörülüyor.
İşte 5 soruda özel okul ücretleri için merak edilenler:
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken bir önceki yıl ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamayacak.
Özel okullar, öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ediyor.Dolayısıyla 1,5 ve 9. sınıflara başlayacak öğrencilerin ücretleri, veli ile okul arasındaki sözleşme hükümlerine göre belirlenecek.
Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her sene belirlenerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayının sonuna kadar ilan ediliyor.
Mevzuata göre, özel okullar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ediyor. Bu hizmetlerden, talep eden veliler faydalanıyor.
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre kurumlar ücret ilanlarını, Millî Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüğüne veriyor ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asıyor. Dolayısıyla özel okullar mevzuattaki formülle belirlenen ücret artışının üzerinde bir artış yapamıyor. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise bu işlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yapıyor. Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabiliyor ancak, ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemiyor. Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alıyor.