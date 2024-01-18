MEB'e şikayet yağıyor! Özel okullarda istenen zamlar velileri çıldırttı! Yemek için yıllık 100 bin lira istediler, günlüğü 568 TL'ye denk geliyor...

Milyonlarca velinin gözü kulağı özel okul zamları için açıklanacak üst limit zamlarda. Yeni yılla birlikte özel okullar da ücret tarifelerini güncelledi. Özel okulun birinci sınıflar için istediği ücret sosyal medyada gündem oldu. Okul birinci sınıflar için 640 bin lira ücret talep ederken yıllık yemek ücreti için de 100 bin lira istedi. Bu yıl da istenen rakamların ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na yine şikayetler gelmeye başladı. Özellikle sosyal medyada özel okula çocuğunu gönderen çok sayıda veli tepkisini dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl yine istenen fahiş zamlar nedeniyle özel okullar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet yağmıştı. Ardından bir karar alınarak zam sınırlaması uygulaması yapılmış, zam için üst limit belirlenmişti. Bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamayacak. Bu formüle göre yapılan hesaplamalara göre, özel okulların, gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini ara sınıflardaki öğrenciler için en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapabileceği öngörülüyor.

İşte 5 soruda özel okul ücretleri için merak edilenler:

