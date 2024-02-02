FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MEB önlem alsın, şikayet yağıyor! Veliler isyan etti: ‘Sınav sonucunu bile açıklamıyorlar, CEO'nun odasına asın!’

MEB önlem alsın, şikayet yağıyor! Veliler isyan etti: ‘Sınav sonucunu bile açıklamıyorlar, CEO'nun odasına asın!’

02.02.2024 12:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel okul fiyatlarına gelen zam oranları velileri isyan ettirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okul düzenlemesi yalnızca ara sınıfları kapsarken bazı okullar ücretlerine yüzde 220'ye kadar zam yaptı. Yan kalemlerde de fahiş ücretler talep edildi. Veliler, özel okul bursluluk sınavının da şeffaflığı konusunda da endişeli, özel okul konusunda şikayet yağıyor.

Özel okullarda erken kayıt dönemi başlarken fahiş zamlar yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesi ara sınıfları kapsarken birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflara kayıt yaptıracak velileri yüksek fiyatlar bekliyor. Bazı özel okullar MEB'in ara sınıflardaki fiyat düzenlemesini delmek için yan ödemelere fahiş zamlar yaptı. Özel okullar bursluluk sınavının sonuçları için velileri okula çağırırken bazı veliler bunun da bir pazarlama taktiği olduğunu belirterek, "Özel okul bursluluk sınavı sonucunu öğrenmek için okuldan randevu almak ve yüz yüze görüşme yapmak gerekiyormuş. Bu kadar basit olmayın. Mahalle arasındaki okullarda da aynı taktiği kullanıyorlar. Sonucu sizin olsun, çerçeve yapın, CEO'nun odasına asın." sözleriyle duruma tepki gösterdi

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

YÜZDE 150'NİN ÜZERİNDE ZAM TALEP EDİLİYOR

YÜZDE 150'NİN ÜZERİNDE ZAM TALEP EDİLİYOR

Yaşananlara isyan eden velilerin konuyla ilgili Şikayetvar'a ulaşan bazı şikayetleri şöyle sıralandı:

"Her sene yüzde 150'nin üzerinde zam talep ediliyor. O kadar şikayet olmasına rağmen nasıl bunun önüne geçilemiyor? Eğitim kurumu mevzuatına bile uyulmuyor. Mevzuat da 'Erken kayıt dönemi ocak ve mayıs ayları arasında yapılır' diyor. Ama bu kurum aralık ayında erken kayıt adı altında fahiş zam oranlarıyla velileri kayıt yaptırmaya mecbur bırakıyor. Böyle kurumların önüne nasıl geçilir bilmiyorum ama fırsat verilmemeli."

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ 333 TL

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ 333 TL

"Geçen seneki okul ücretine yüzde 90, yemek ücretine yüzde 100 zam yapmış. Geçen sene 'genel' diye adlandırdığı ETÜT ücretini bu sene de yüzde 100 artırmış. İlginç olan şu ki, okulun açık kaldığı günlere göre hesaplandığında günlük yemek ücreti 333 TL oluyor. Vakfı, tebrik ederim. Eğitim kurumu gerçekten tam bir ticarethane haline gelmiş ne yasa ne de mevzuat dikkate alınmış. Bu da yetmezmiş gibi, internet sitesinde fiyat ilan etmesi gerekirken bunu yapmamış, velilere yazılı olarak bilgilendirme yapmak yerine sadece sözlü bilgi veriyorlar. Bakanlık mevzuatı yayınlıyor ama uyan yok. Acaba bakanlık bunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Bu sene artış oranı en fazla TÜFE'nin ortalamasının beş puan fazlası olmalı. Aslında oran bellidir ama oranın verildiği söylenmiyor."

OKUL ÜCRETİ YÜZDE 220 ZAMLANDI

OKUL ÜCRETİ YÜZDE 220 ZAMLANDI

"Özel bir okulun 2. sınıf kayıt ücretinin 160 bin TL (yemek dahil) olduğu, kitap ücretinin 40 bin TL civarında olacağı, bununla birlikte kıyafet ve servis ücreti de eklendiğinde toplam senelik bir öğrenci için 250 bin TL civarında ücret ortaya çıkacağı görülüyor. Geçtiğimiz yıla göre okul ücretine yüzde 220 zam yapıldığı anlaşılıyor. Asgari ücrete ve memurlara yüzde 49 zam yapılmışken yüzde 220 zam oranının neye göre hesaplandığı soru işareti. Biz ailelerin duygularının ticari olarak suiistimal edilmesinden çok rahatsızız."

BÖYLE BİR ZAM ORANINI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM

BÖYLE BİR ZAM ORANINI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM

"Özel okullarda uyguladığınız zamların oranını neye göre belirlediğinizi merak ediyorum. Biz bir yıldır okulun öğrencisiyiz ve yeni gelen öğrenci ile eskiden beri devam eden öğrenciye uygulanan fiyat arasında bir fark göremiyorum. Geçen sene kayıt esnasında alınan ücret üzerinden devletin belirlediği oranla zam yapılması gerekirken, okul bu yöntemi izlemiyor. Böyle bir zam oranını daha önce hiç görmedim."

EĞİTİM ÜCRETİNE YÜZDE 150, YEMEĞE YÜZDE 100 ZAM

EĞİTİM ÜCRETİNE YÜZDE 150, YEMEĞE YÜZDE 100 ZAM

"Oğlum 3. sınıftan 4. sınıfa geçecek. Yüzde 150 okul, yüzde 100 yemek zammı yapıp bizim yasal hakkımızın uygulanması talebimizi yapamayacakları doğrultusunda bilgilendirdiler. Gerekçe olarak çalışan öğretmen ve personel maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini ve tek gelirin öğrenci kayıt ücreti olduğunu belirttiler. Son 3 yılda rehberlik dahil branş derslerinde ayda bir öğretmen değişikliği ya da boş ders ile geçirildi. Bu iş için Milli Eğitim dahil yasal ne yapılması gerekiyorsa peşini bırakmayacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sınav özel okul Zam ceo özel okul fiyatları sonuç yemek
En Çok Okunan Haberler
Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Sahte savcı talimat yağdırdı! Polis durumu anlayınca ağzının payını böyle verdi

Sahte savcı talimat yağdırdı! Polis durumu anlayınca ağzının payını böyle verdi

Emekli ikramiyesine zamda 'şubat sonu' detayı: İşte konuşulan rakam

Emekli ikramiyesine zamda 'şubat sonu' detayı: İşte konuşulan rakam

Bakan Şimşek'ten gençlere uyarı: Hapis cezalarıyla karşılabilir!

Bakan Şimşek'ten gençlere uyarı: Hapis cezalarıyla karşılabilir!

Asgari ücret zammından önce yarı yarıyaydı: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödeyeceği rakam belli oldu!

Asgari ücret zammından önce yarı yarıyaydı: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödeyeceği rakam belli oldu!

Yatırımda rota değişti: Altının tahtını sallamaya başladı!

Yatırımda rota değişti: Altının tahtını sallamaya başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.