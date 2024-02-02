MEB önlem alsın, şikayet yağıyor! Veliler isyan etti: ‘Sınav sonucunu bile açıklamıyorlar, CEO'nun odasına asın!’

Özel okullarda erken kayıt dönemi başlarken fahiş zamlar yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesi ara sınıfları kapsarken birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflara kayıt yaptıracak velileri yüksek fiyatlar bekliyor. Bazı özel okullar MEB'in ara sınıflardaki fiyat düzenlemesini delmek için yan ödemelere fahiş zamlar yaptı. Özel okullar bursluluk sınavının sonuçları için velileri okula çağırırken bazı veliler bunun da bir pazarlama taktiği olduğunu belirterek, "Özel okul bursluluk sınavı sonucunu öğrenmek için okuldan randevu almak ve yüz yüze görüşme yapmak gerekiyormuş. Bu kadar basit olmayın. Mahalle arasındaki okullarda da aynı taktiği kullanıyorlar. Sonucu sizin olsun, çerçeve yapın, CEO'nun odasına asın." sözleriyle duruma tepki gösterdi
Yaşananlara isyan eden velilerin konuyla ilgili Şikayetvar'a ulaşan bazı şikayetleri şöyle sıralandı:
"Her sene yüzde 150'nin üzerinde zam talep ediliyor. O kadar şikayet olmasına rağmen nasıl bunun önüne geçilemiyor? Eğitim kurumu mevzuatına bile uyulmuyor. Mevzuat da 'Erken kayıt dönemi ocak ve mayıs ayları arasında yapılır' diyor. Ama bu kurum aralık ayında erken kayıt adı altında fahiş zam oranlarıyla velileri kayıt yaptırmaya mecbur bırakıyor. Böyle kurumların önüne nasıl geçilir bilmiyorum ama fırsat verilmemeli."
"Geçen seneki okul ücretine yüzde 90, yemek ücretine yüzde 100 zam yapmış. Geçen sene 'genel' diye adlandırdığı ETÜT ücretini bu sene de yüzde 100 artırmış. İlginç olan şu ki, okulun açık kaldığı günlere göre hesaplandığında günlük yemek ücreti 333 TL oluyor. Vakfı, tebrik ederim. Eğitim kurumu gerçekten tam bir ticarethane haline gelmiş ne yasa ne de mevzuat dikkate alınmış. Bu da yetmezmiş gibi, internet sitesinde fiyat ilan etmesi gerekirken bunu yapmamış, velilere yazılı olarak bilgilendirme yapmak yerine sadece sözlü bilgi veriyorlar. Bakanlık mevzuatı yayınlıyor ama uyan yok. Acaba bakanlık bunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Bu sene artış oranı en fazla TÜFE'nin ortalamasının beş puan fazlası olmalı. Aslında oran bellidir ama oranın verildiği söylenmiyor."
"Özel bir okulun 2. sınıf kayıt ücretinin 160 bin TL (yemek dahil) olduğu, kitap ücretinin 40 bin TL civarında olacağı, bununla birlikte kıyafet ve servis ücreti de eklendiğinde toplam senelik bir öğrenci için 250 bin TL civarında ücret ortaya çıkacağı görülüyor. Geçtiğimiz yıla göre okul ücretine yüzde 220 zam yapıldığı anlaşılıyor. Asgari ücrete ve memurlara yüzde 49 zam yapılmışken yüzde 220 zam oranının neye göre hesaplandığı soru işareti. Biz ailelerin duygularının ticari olarak suiistimal edilmesinden çok rahatsızız."
"Özel okullarda uyguladığınız zamların oranını neye göre belirlediğinizi merak ediyorum. Biz bir yıldır okulun öğrencisiyiz ve yeni gelen öğrenci ile eskiden beri devam eden öğrenciye uygulanan fiyat arasında bir fark göremiyorum. Geçen sene kayıt esnasında alınan ücret üzerinden devletin belirlediği oranla zam yapılması gerekirken, okul bu yöntemi izlemiyor. Böyle bir zam oranını daha önce hiç görmedim."
"Oğlum 3. sınıftan 4. sınıfa geçecek. Yüzde 150 okul, yüzde 100 yemek zammı yapıp bizim yasal hakkımızın uygulanması talebimizi yapamayacakları doğrultusunda bilgilendirdiler. Gerekçe olarak çalışan öğretmen ve personel maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini ve tek gelirin öğrenci kayıt ücreti olduğunu belirttiler. Son 3 yılda rehberlik dahil branş derslerinde ayda bir öğretmen değişikliği ya da boş ders ile geçirildi. Bu iş için Milli Eğitim dahil yasal ne yapılması gerekiyorsa peşini bırakmayacağız."