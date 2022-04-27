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Megakent İstanbul 'gökdelen' sayısında Avrupa lideri oldu!

27.04.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızla büyümeye devam eden megakent İstanbul artan nüfusuyla birlikte daha fazla gökdelene ev sahipliği yapıyor. Türkiye Avrupa’da yüksekliği 150 metreden fazla olan en fazla gökdelene sahip ülke oldu. En fazla gökdele ise İstanbul'da...

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi’nin paylaştığı Şubat 2022 verilerine göre Türkiye’de bulunan gökdelen sayısıyla Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Avrupa’da ise en fazla gökdelene sahip şehir İstanbul oldu.

Avrupa’da en çok gökdelene sahip ülke Türkiye

Yüksek gökdelenlerin çoğu zaman şehrin siluetini bozduğuna dair tartışmalar yaşanırken, yenileri yapılmaya devam ediliyor.
Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi’nin Şubat 2022 verileri yüksekliği 150 metreden fazla olan gökdelenleri kapsıyor.
Bu verilere göre Türkiye, yüksekliği 150 metreden fazla olan toplam 67 gökdelene ev sahipliği yapıyor. İstanbul ise 48 adet yapımı tamamlanmış gökdelen bulunuyor.
Rusya’da 150 metre yükseklikte 51 gökdelen yer alıyor. 150 metreden yüksek bina sayısında İngiltere 33 gökdelen ile üçüncü sırada bulunuyor.
Almanya'da 20, İspanya'da 13, Polonya'da 12, Hollanda ve İtalya'da 6, Avusturya'da 3, İsviçre'de 1, İsveç'te 1 adet yüksekliği 150 metreden fazla olan gökdelen bulunuyor.
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