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Memur'a ek iş müjdesi! O sektörler memurların yüzünü güldürdü

02.07.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde devlet memurlarının ek iş yapması ne yazık ki yasalar ile sınırlandırılıyor. Fakat bazı istisnai durumlar yasaların çizdiği çerçeveden çıkmadan ek iş yaparak, para kazanmalarına engel değil. Devlet memurlarına ilişkin 657 sayılı kanunda, memurların ek iş olarak çalışacağı yerlerde sosyal güvenlik anlaşması ile çalışamayacağını belirtiyor.

Türkiye'de devlet dairelerinde çalışan 3 milyondan fazla kamu çalışanı ek iş yapma konusunda yasalar yoluyla kısıtlanıyor. Ek iş yapmak isteyen devlet dairesi çalışanları ise kendilerine çizilen 657 sayılı kanun maddesinin sınırlarına çıkmadan nasıl bir ek iş yapacağını merak ediyor. Bu kapsamda bazı istisnai meslek grupları ek iş olarak rağbet görüyor. Bunların başında ise telif hakkı ile para kazanma yer alıyor.

Memurlara telif hakkı ile ek gelir müjdesi!

Yüzlerce devlet memuru tarafından en merak edilen konuların başında ek iş sorunsalı yer alıyor. Devlet bünyesinde memur olarak görev alan kişilerin yasalar gereği ek iş yapması yasaklı.

YASALAR MEMEURLARA EK İŞİ YASAKLIYOR

YASALAR MEMEURLARA EK İŞİ YASAKLIYOR
Memurların başka bir sektör ek iş yaparak, para kazanmaları 657 sayılı kanun gereğince kısıtlanmıştır. Bu kanun kapsamında ise memurlar başka bir sektörde sigortalı olarak çalışamayacakları vurgulanmıştır.

MEMURLAR HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREMEZ

MEMURLAR HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREMEZ
Öte yandan ticaret ile ilgilenen bir esnaf olamayacakları gibi kolektif şirketlerde ortak veya söz sahibi olmaları da kanun gereğince yasaklıdır. Bu gibi birçok meslekte görev alamayan ve ek iş yapamayan memurlar ise istisnai mesleklerin arayışında.

TELİF HAKKI İLE GELİR ELDE EDEBİLİRLER

TELİF HAKKI İLE GELİR ELDE EDEBİLİRLER
İstisnai mesleklerin başında telif hakları ile para kazanmaları yer alıyor. Bu kapsam herhangi bir sanat eseri ya da kitap yazarak telif hakkın sayesinde para kazanabilir. Bu da belirlenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesine aykırılık teşkil etmeyeceği ve bu nedenle bu sektörde faaliyet göstermeleri mümkün.

OYUNCULUK YAPABİLİRLER

OYUNCULUK YAPABİLİRLER
Diğer bir faaliyet gösterebilecekleri alan ise film, dizi ve tiyatrolarda rol almaları. Bu gibi sektörlerde görev alarak, memurluk mesleğini kötüye kullanmadan ve etkilenmesine izin vermeden oyunculuk yapabilir.
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