Memur'a ek iş müjdesi! O sektörler memurların yüzünü güldürdü

Türkiye'de devlet dairelerinde çalışan 3 milyondan fazla kamu çalışanı ek iş yapma konusunda yasalar yoluyla kısıtlanıyor. Ek iş yapmak isteyen devlet dairesi çalışanları ise kendilerine çizilen 657 sayılı kanun maddesinin sınırlarına çıkmadan nasıl bir ek iş yapacağını merak ediyor. Bu kapsamda bazı istisnai meslek grupları ek iş olarak rağbet görüyor. Bunların başında ise telif hakkı ile para kazanma yer alıyor.

Memurlara telif hakkı ile ek gelir müjdesi!

Yüzlerce devlet memuru tarafından en merak edilen konuların başında ek iş sorunsalı yer alıyor. Devlet bünyesinde memur olarak görev alan kişilerin yasalar gereği ek iş yapması yasaklı.

YASALAR MEMEURLARA EK İŞİ YASAKLIYOR Memurların başka bir sektör ek iş yaparak, para kazanmaları 657 sayılı kanun gereğince kısıtlanmıştır. Bu kanun kapsamında ise memurlar başka bir sektörde sigortalı olarak çalışamayacakları vurgulanmıştır.

MEMURLAR HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREMEZ Öte yandan ticaret ile ilgilenen bir esnaf olamayacakları gibi kolektif şirketlerde ortak veya söz sahibi olmaları da kanun gereğince yasaklıdır. Bu gibi birçok meslekte görev alamayan ve ek iş yapamayan memurlar ise istisnai mesleklerin arayışında.

TELİF HAKKI İLE GELİR ELDE EDEBİLİRLER İstisnai mesleklerin başında telif hakları ile para kazanmaları yer alıyor. Bu kapsam herhangi bir sanat eseri ya da kitap yazarak telif hakkın sayesinde para kazanabilir. Bu da belirlenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesine aykırılık teşkil etmeyeceği ve bu nedenle bu sektörde faaliyet göstermeleri mümkün.