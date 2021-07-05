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Memur emekli maaşları ne kadar olacak? Memur maaşına ne kadar zam gelecek?

05.07.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında memur maaşları araştırması hız kazandı. Kritik haziran ayı enflasyon verisi temmuz ayında açıklanacak ve milyonlarca memur ile memur emeklisinin maaşına yapılacak zam oranı belli olacak. Hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin en az yüzde 6.39'luk zam alacağı belli oldu. Peki memur emekli maaşları ne kadar olacak? Memur maaşına ne kadar zam gelecek? İşte ayrıntılar...

"Memur emekli maaşları ne kadar olacak?" , "Memur maaşına ne kadar zam gelecek?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Memurlar ve memur emeklilerinin maaşına en az yüzde 6.39 oranında zam yapılacağı kesinleşti. Yapılan hesaplamalar sonucunda memurların alacağı en düşük maaşlar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar artacak?

Memur emeklileri ve memurların maaşına yapılacak zammı belirleyecek olan haziran ayı enflasyon verisi 5 Temmuz 2021 saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
Maaşlara ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kez, enflasyon oranında zam yapılıyor. 2021'in ilk beş ayı için enflasyonun 6.39 olduğu öğrenilmişti.
Verilerin açıklanmasına saatler kaldı. Öte yandan memurlar ve memur emekliler maaşlarına kesin olarak en az 6.39 oranında zam alacak.
Haziran ayı enflasyonu sıfır çıksa dahi bu durum geçerli.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise haziran ayı enflasyon verileri de açıklandıktan sonra maaşlara yapılacak zam oranı yüzde 7.67 oranında olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zam ne kadar olursa olsun, sonuç: "BOZDUR BOZDUR HARCA!" olacak. 20 yılda kaybettiklerimizin hesabını görmedikten sonra... Bu işi İNŞALLAH SANDIK HALLEDECEK.
Bu akpyi sandığa gömmeden, memur ve işçi sınıfına huzur yok.

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