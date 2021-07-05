Memur emekli maaşları ne kadar olacak? Memur maaşına ne kadar zam gelecek?

"Memur emekli maaşları ne kadar olacak?" , "Memur maaşına ne kadar zam gelecek?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Memurlar ve memur emeklilerinin maaşına en az yüzde 6.39 oranında zam yapılacağı kesinleşti. Yapılan hesaplamalar sonucunda memurların alacağı en düşük maaşlar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar artacak?

Memur emeklileri ve memurların maaşına yapılacak zammı belirleyecek olan haziran ayı enflasyon verisi 5 Temmuz 2021 saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Maaşlara ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kez, enflasyon oranında zam yapılıyor. 2021'in ilk beş ayı için enflasyonun 6.39 olduğu öğrenilmişti.

Verilerin açıklanmasına saatler kaldı. Öte yandan memurlar ve memur emekliler maaşlarına kesin olarak en az 6.39 oranında zam alacak.

Haziran ayı enflasyonu sıfır çıksa dahi bu durum geçerli.