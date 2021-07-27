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Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? 2021 memur maaş zammı hesaplama!

27.07.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar memur maaşı zammı ile ilgili gelişmeleri ilgiyle takip ediyor. 2022 ve 2023 senelerini kapsayan memur maaş zammı için görüşmelerin sonlanıp sonlanmadığı merak konusu oldu. Peki memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte 2021 memur maaş zammı hesaplama...

2022 ve 2023 senelerini kapsayan memur maaş zammı için görüşmeler ilgiyle takip edilirken, memurlar ve aileleri memur zam oranları ile ilgili gelişmeleri araştırmaya koyuldu. Peki memur maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Vatandaşlar 2022-2023 memur maaş zammına yönelik görüşmeleri ilgiyle takip ediyor.
Görüşmeler devam ederken, bir çok vatandaş “Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak?” sorusunu araştırmaya koyuldu.
Memur-Sen 2022 senesi için %21, 2023 senesi için ise yüzde 17 oranında zam talebinde bulunmuştu.
Kamu işçilerine uygulanacak maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisinin açıklanması bekleniyordu. Bu sene sözleşmeli işçilerin kadroya geçmesiyle sayısı 700 bini bulan kamu işçisinin maaşlarına yapılacak zam için görüşmeler hızla sürüyor.
İlerleyen günlerde işveren sendikası ve Çalışma Bakanlığı tarafından zam teklifinin açıklanması bekleniyor.
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