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Memur maaşları ne kadar olacak? 2021 memur maaşları hesaplaması

04.07.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayına girilmesiyle "Memur maaşları ne kadar olacak?" sorusunun araştırılması hız kazandı. Haziran ayı enflasyon verileri bu ay açıklanacak ve böylece 6 aylık enflasyon belirlenmiş olacak. Bunun ardından memurların maaşına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. İşte 2021 memur maaşları hesaplaması...

Son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında 6 aylık enflasyon verisinin açıklanması ve maaşlara yapılacak zamlar yer alıyor. Haziran ayı enflasyon verisi temmuz ayında açıklanıyor. Haziran enflasyonu açıklandığında 6 aylık enflasyon oranı netlik kazanacak ve memurların maaşına ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Peki Memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2021 memur maaşları hesaplaması...

Memur maaşı zammı ne kadar olacak?

Konuya ilişkin yapılan tahminlerde maaşların yaklaşık olarak 441,44 TL artış göstereceği ifade ediliyor. Net rakamlar haziran ayı enflasyonu açıklandığında belli olacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.
İlk 6 aylık TÜFE'nin yani SSK ve Bağ-Kur'luların aylığına yüzde 7.67 zam yapılacağı söyleniyor.
6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkını gösterecek.
Haziran'ın başlarında açıklanan enflasyon verilerinde 5 aylık enflasyon 6.39 olmuştu. Haziran ayı enflasyonunun sıfır çıkması durumda bile memur ve emekliler yüzde 6.39'luk zammı kesin olarak alacak.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur
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