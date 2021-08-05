Memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2021 memur ve emekli memur maaşları...

2021 Temmuz ayı için memurların zamlı maaş oranı merak ediliyordu. Murların ve emekli memurların takip ettiği zam oranları ve zamlı maaşlar belli oldu. Peki memur maaşları ne kadar olacak?

Memur maaşları ne kadar olacak?

Memur maaşlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Memurların 2021 temmuz ayı zam oranı belli oldu.

Son enflasyon oranından kaynaklanan ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dahil olmak üzeren düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükselmiş oldu.

TÜİK'in senenin ilk yarısını kapsayan enflasyon rakamlarını açıklaması ile beraber kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar da belirlenmiş oldu. Bu sene için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştı. Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde %3 oranında artış öngörülmüştü.

2021 senesinin ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla beraber kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 oranında bir artış yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlanmış oldu. Böylelikle en düşük memur aylığı 4 bin 881 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükselmiş oldu.