Memur olmak isteyenlere müjde! Devlet yüzlerce personel arıyor!

Boğaziçi Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Balıkesir Üniversitesi, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dicle Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, TÜBİTAK, SERKA, İstanbul Üniversitesi, Danıştay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gibi kurumlar, personel arıyor.