Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açılan kadrolar ve ilanları takip eden memur adaylarına müjde geldi. Zabıta, itfaiyeci, akademik personel, öğretim üyesi, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler, Devlet Personel Başkanlığı’nın açtığı ilana başvurabilir.
İşte personel alacak yerler ve kadrolar...
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 3 Personel Alınacak
YARGITAY BAŞKANLIĞI
Yargıtay Başkanlığı 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
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