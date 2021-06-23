Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açılan kadrolar ve ilanları takip eden memur adaylarına müjde geldi. Zabıta, itfaiyeci, akademik personel, öğretim üyesi, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler, Devlet Personel Başkanlığı’nın açtığı ilana başvurabilir.