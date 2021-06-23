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Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

23.06.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlette işe girmek isteyenlere müjde… Yüzlerce kadro açıldı. İtfaiyeciden öğretim üyesine, mühendisten belediyelerde memurluktan TÜBİTAK'ta insan kaynaklarına kadar birçok kuruma memur alınacak. KPSS şartı ya da bazı şartları taşıyanlar söz konusu ilanlara başvurabilecek.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açılan kadrolar ve ilanları takip eden memur adaylarına müjde geldi. Zabıta, itfaiyeci, akademik personel, öğretim üyesi, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler, Devlet Personel Başkanlığı’nın açtığı ilana başvurabilir.

İşte personel alacak yerler ve kadrolar...

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 3 Personel Alınacak

YARGITAY BAŞKANLIĞI

YARGITAY BAŞKANLIĞI
Yargıtay Başkanlığı 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
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memur alımı Memur
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