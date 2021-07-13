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Memur-Sen taleplerini iletti! Milyonlara yüzde 10 zam

13.07.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın memurlara yönelik taleplerini açıkladı. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme çalışmaları hızlanırken, yüzde 10 oranında zam istendi. Tüm memurları ilgilendiren talepleri haberimizde bulabilirsiniz.

Toplu sözleşme ağustos ayı itibarıyla başlıyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın şimdiden kolları sıvadı. Memurlar için istenilen talepleri sıralayan Yalçın, yapılması istenen zamdan, ikramiyelere; grev hakkından, aile yardımlarına kadar pek çok isteği sıraladı. En önemli detaylardan birisi ise emeklilere verilen bayram ikramiyesinin, memurlara da verilmesi. İşte detaylar…

Memur konfederasyonları bu ay içinde taleplerini iletecek

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin maaşına zam yapıldı. Bu ay memurlar zamlı maaşlarını, memur emeklileri de zam farkı ve Kurban Bayramı ikramiyesini 15 Temmuz'da almaya hazırlanıyor. Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme çalışmaları da hızlandı. Memur konfederasyonları bu ay içinde taleplerini kamu işverenine iletecek.

Memur-Sen Başkanı taleplerini sıraladı

Memur-Sen Başkanı taleplerini sıraladı
Toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayı itibarıyla başlayacak, görüşmelerin sona ermesi ise yine ağustos ayı ile son bulacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde memurlar ve memur emeklileri için taleplerini sıraladı. Yüzde 10’luk zamdan, bayram ikramiyelerine; aile yardımlarından grev hakkına kadar pek çok talep bulunuyor. İşte Yalçın’ın sıraladığı talepler:
-Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılsın; en düşük devlet memuru maaşı da yükseltilsin.
-Kamuda asli istihdam kadrolu olsun ve sözleşmeli personel kadroya geçirilsin.
-Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak, personel genel idari hizmetler sınıfına geçirilsin.
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Anahtar Kelimeler:
Memur
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