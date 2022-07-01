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Memur ve emekli herkesi kapsayacak! 1234 lira... Bakanlık tek tek açıkladı: Kimin maaşı ne kadar artacak?

01.07.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de uzun süredir tartışılan 3600 ek gösterge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile son bulmuştu. Memur ve emeklilerinin maaş ve ikramiyelerine zam olarak yansıyacak 3600 ek gösterge ile ilgili kritik bir gelişme daha yaşandı. 57 maddelik yasa teklifi TBMM’de kabul edildi. Peki yeni düzenlemeyle hangi meslek grubu ne kadar emekli aylığı alacak? İşte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve çok sayıdaki meslek grubundaki maaş farkları...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklife göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya çıkarılacak. Teklifin, kamu görevlilerinin ek göstergelerinde artış öngören maddelerine göre Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin görev aylıklarında iyileştirme yapılıyor. Merkezde görevli valiler, kurul başkanı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler, birinci sınıf olup, 1'inci derecenin 4'üncü kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılıyor.

Teklife göre Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenmekte olan TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu gibi gösterge sistemine tabi tutulacak. Teklifle yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yükseköğrenimlerine devam etme hakkı tanınacak. İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022'ye kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliğinin yapılabilmesi imkânı da veriliyor.

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EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE 40-50 BİN TL ARTIŞ OLACAK

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak.

Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5627 TL’den 6861 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye çıkacak. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5727 TL’den 6961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye yükselecek. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında 1391 TL ve ikramiyelerinde 50.150 TL ilave ödeme alacak.

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ARTIŞLAR MEVCUTTA EMEKLİ OLAN DEVLET MEMURLARININ AYLIKLARINA DA YANSIYACAK

Düzenlemede halihazırda emekli olan kamu görevlileri de unutulmayarak sosyal devletin yanlarında olduğunu hissettirmek için ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarındaki söz konusu artışlar mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak.

Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları Bu tutarlar yürürlükteki katsayılara göre hesaplanmış olup, 2022 Temmuz ve 2023 Ocak aylarında memur maaş zamları oranında daha da ileriye taşınacak.
1994 yılından beri meslek gruplarının ek gösterge artışına yönelik sınırlı düzenlemeler yapılmıştı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlileri olmak üzere dört meslek grubunda görev yapan 3000 ek göstergeli memurların, ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi sözü verilmişti. Ancak kapsam tüm memurları içerecek şekilde genişletildi.

Düzenleme yeni yılda yürürlüğe girecek.

3600 ek göstergede kim ne kadar emekli aylığı alacak?

VALİ

VALİ
MEVCUT DURUM: EK GÖSTERGE: 7600 EMEKLİ AYLIĞI: 16,049 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 322,632 YENİ DURUM: EK GÖSTERGE: 7800 EMEKLİ AYLIĞI: 16,800 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 324,045 FARK: EMEKLİ AYLIĞI: 39 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 1413

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR
MEVCUT DURUM: EK GÖSTERGE: 6400 EMEKLİ AYLIĞI:14,217 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 300,736 YENİ DURUM: EK GÖSTERGE: 7000 EMEKLİ AYLIĞI: 14,335 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 304,974 FARK: EMEKLİ AYLIĞI: 118 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 4,238

1.SINIF MÜLKİ İDARE AMİRİ

1.SINIF MÜLKİ İDARE AMİRİ
MEVCUT DURUM: EK GÖSTERGE: 5800 EMEKLİ AYLIĞI: 11,582 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 276,368 YENİ DURUM: EK GÖSTERGE: 6400 EMEKLİ AYLIĞI: 11,700 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 280,606 FARK: EMEKLİ AYLIĞI: 118 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 4,238

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANI

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANI
MEVCUT DURUM: EK GÖSTERGE: 4800 EMEKLİ AYLIĞI: 10,407 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 269,304 YENİ DURUM: EK GÖSTERGE: 5400 EMEKLİ AYLIĞI: 10,525 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 273,542 FARK: EMEKLİ AYLIĞI: 118 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 4,238

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MEVCUT DURUM: EK GÖSTERGE: 3600 EMEKLİ AYLIĞI: 9,800 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 247,408 YENİ DURUM: EK GÖSTERGE: 4400 EMEKLİ AYLIĞI: 9,956 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 253,059 FARK: EMEKLİ AYLIĞI: 156 EMEKLİ İKRAMİYESİ: 5,651
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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