Memur ve emekli herkesi kapsayacak! 1234 lira... Bakanlık tek tek açıkladı: Kimin maaşı ne kadar artacak?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklife göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya çıkarılacak. Teklifin, kamu görevlilerinin ek göstergelerinde artış öngören maddelerine göre Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin görev aylıklarında iyileştirme yapılıyor. Merkezde görevli valiler, kurul başkanı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler, birinci sınıf olup, 1'inci derecenin 4'üncü kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılıyor.

Teklife göre Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenmekte olan TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu gibi gösterge sistemine tabi tutulacak. Teklifle yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yükseköğrenimlerine devam etme hakkı tanınacak. İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022'ye kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliğinin yapılabilmesi imkânı da veriliyor.

EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE 40-50 BİN TL ARTIŞ OLACAK

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak.

Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5627 TL’den 6861 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye çıkacak. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5727 TL’den 6961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye yükselecek. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında 1391 TL ve ikramiyelerinde 50.150 TL ilave ödeme alacak.

ARTIŞLAR MEVCUTTA EMEKLİ OLAN DEVLET MEMURLARININ AYLIKLARINA DA YANSIYACAK

Düzenlemede halihazırda emekli olan kamu görevlileri de unutulmayarak sosyal devletin yanlarında olduğunu hissettirmek için ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarındaki söz konusu artışlar mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak.

Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları Bu tutarlar yürürlükteki katsayılara göre hesaplanmış olup, 2022 Temmuz ve 2023 Ocak aylarında memur maaş zamları oranında daha da ileriye taşınacak.

1994 yılından beri meslek gruplarının ek gösterge artışına yönelik sınırlı düzenlemeler yapılmıştı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlileri olmak üzere dört meslek grubunda görev yapan 3000 ek göstergeli memurların, ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi sözü verilmişti. Ancak kapsam tüm memurları içerecek şekilde genişletildi.

Düzenleme yeni yılda yürürlüğe girecek.