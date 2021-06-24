Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelir? İşte en düşük memur ve emekli maaşı hesaplama

Memur ve emekliler senede iki kez, enflasyon oranında zam alıyor. Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanma günün yaklaşmasıyla birlikte memurların emeklilerin maaşına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. İlk altı ay için enflasyon tahmini 6,44 olmuştu. Peki memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelir? İşte en düşük memur ve emekli maaşı hesaplama...

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Analistler ilk 6 aya ilişkin tahmin yapmış ve bu tahmin 6,44 olmuştu. Emekli ve memur zammına ilişkin yapılan hesaplamalara göre haziran ayında enflasyon oranının 0 olması durumunda bile emeklilerin maaşına en az yüzde 6,39 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise temmuz ayında yüzde 3,39 enflasyon farkı alacak.

Yılın ilk beş ayı için açıklanan enflasyon oranı şu an için 6,39 oldu. 6 aylık enflasyonun 6,44 olacağı beklentiler arasındaydı.

Ocak ve haziran döneminde ortaya çıkan enflasyon oranı, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aştığı takdirde, aradaki fark memurların ve emekli memurların aylıklarına yansıtılıyor.

Bu hesaplamalara göre çıkarılan sonuç; emekliler tammuz ayında en az yüzde 6,39, memur ve memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 3,39 oranında enflasyon farkı yansıtılacak.