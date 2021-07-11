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Memur ve emekliden sonra bir zam müjdesi de onlara! 3 aylık 2 bin 970 lira!

11.07.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz zammı, Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Memur ve emeklilerin maaş zam oranlarının belli olmasından sonra ise yaşlılık maaşı, evde bakım parası ve engelli maaşlarına da zam yapıldı. Sosyal yardımlara zam yapılmasının ardından en dikkat çeken sosyal yardım zamlarından biri 65 yaş aylığı oldu.

Haziran ayı enflasyon oranı 1,94 olarak açıklandı. Haziran ayından sonra ise ilk 6 aylık enflasyon oranı 8,45 olarak açıklandı. 13 Temmuz tarihi itibariyle ise memur ve emeklilere açıklanan enflasyon oranında zam yapılacak. Engelli, yaşlı ve muhtaç kişilere yapılan sosyal yardımlara da zam yapıldı. Yapılan sosyal yardımlardan en dikkat çekeni 65 yaş aylığı. Bu aylığa 2022 aylığı da deniyor. Yaklaşık 800 bin kişinin yararlandığı yardımlar, ihtiyaç sahipleri tarafından merak ediliyor.

Aylıklara 8,45 zam!

Türkiye nüfusunun 7.9 milyon vatandaşı 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor. Türkiye’deki yaşlı nüfusu ise giderek artıyor. Hiçbir sosyal güvencesi veya kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olan kişilere, devlet tarafından '65 yaş aylığı' adı altında bir maaş ödeniyor.
65 yaş aylığının 31 Haziran 2021 tarihine kadar aylığı, ödemeler 763 lira olarak ödeniyordu. Haziran ayında enflasyon oranın açıklanmasıyla 2021 yılının 6 aylık enflasyon oranı 8,45 olarak açıklandı.
Yapılan zamdan sonra ise aylık ödemeler 763 liradan 827 liraya yükseldi. Maaş başvurusu ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (kaymakamlık) yapılıyor.

65 yaş aylığı için şartlar neler?

65 yaş aylığı için şartlar neler?
65 yaş aylığı alabilmek için temelde 3 şart bulunuyor. Bunlar yaş, gelir ve sosyal güvence. Buna göre aylık alabilmek için, 65 yaşın dolması ve sosyal güvencenin olmaması gerekiyor. Bunun yanında hanedeki kişi başına gelirin 852 liranın altında olması geliyor.
65 yaş aylıkları, doğum tarihinin son rakamı 0 - 5 arası olanlara ayın 5'inde, 1 - 6 arası olanlara ayın 7'sinde, 3 - 8 olanlara ayın 8'inde ve 4 - 9 olanlara ayın 9'unda ödeniyor. Maaşını zamlı almayana bayram öncesi fark yatması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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