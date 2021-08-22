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Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu? 2021 memur maaşı zammı ne kadar olacak?

22.08.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu sözleşme görüşmeleri yaklaşık 4 milyon memuru ve 2.2 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memurların ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022-2023 yıllarında yapılacak zamlar belirlenecek. Toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümetin 12 Ağustos'ta açıkladığı teklifte 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 6, 2023’ün ilk altı için yüzde 6, ikinci altı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu.

Toplu sözleşme süreci ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranları netlik kazanacak. Toplu sözleşme sürecinin sona ermesi için geri sayım başladı. Yasal müzakerelerin son günü bugün. Toplu sözleşmede ortak bir fikre varılamaz ise karar hakem heyeti tarafından verilecek. Hakemin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde oluyor. İşte detaylar...

MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Zam teklifine ilave olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli artış sağlayan 3600 ek gösterge konusunun çözümü için mesaj vermişti. Memur sendikaları ise teklifi yeterli bulmamıştı ve yeni teklif yapılması gerektiği talebinde bulunmuştu. Ardından yaşanan gelişmeler üzerine 19 Ağustos’ta Ankara’da eylem yapılmıştı.
Tüm bu olayların ardından henüz fikir birliğine varıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

SÜRENİN BİTİŞİNE SAYILI SAATLER KALDI

SÜRENİN BİTİŞİNE SAYILI SAATLER KALDI
Yasal müzakere süresi 22 Ağustos’ta saat 23.59 itibarıyla bitiyor. Zam pazarlığı için verilen sürenin sona ermesine sayılı saatler kaldı. Pazarlığın sonucunun bu geceye kadar belli olması gerekiyor.
Eğer görüşmelerde fikir birliğine varılamaz ise toplu sözleşmede devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girecek.

2019'DAKİ KARARI HAKEM VERMİŞTİ

2019'DAKİ KARARI HAKEM VERMİŞTİ
Belirtilen süreye kadar uzlaşma sağlanamaz ve devreye hakem girerse 26-31 Ağustos arasında tarafların teklifi değerlendirilecek ve karar verilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Memur
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