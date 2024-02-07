Memur zammı ile ilgili yeni talep! Ek artış ve refah payı gelir mi? ‘Enflasyon eritti’ çıkışı…

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında yüzde 49.25 oranında artış yapılmıştı. Ancak bu oranın sadece yüzde 15’i toplu sözleşme zammı. Geri kalanı ise geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkından kaynaklanıyor. Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 gelince zammın bir bölümü daha ilk aydan erimiş oldu.