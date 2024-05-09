Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti! Emekli ve memur zammı tablosunda ibre yukarı yönlü! İşte olası yeni zam oranları...

REFAH PAYI BEKLENTİSİ

"Mayıs ve haziran ayında enflasyon oranları gelecek. Burada yüzde 3'er enflasyon gelirse eğer ilk altı aylık enflasyon farkı yüzde 25 olarak ortaya çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon farkıyla zam alacaklar. Burada geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bir kısmi bir refah payı artışı beklentisi içerisindeyiz."