Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti! Emekli ve memur zammı tablosunda ibre yukarı yönlü! İşte olası yeni zam oranları...

DENİZ IŞIK BALKAN / MYNET ÖZEL HABER
Milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak 6 aylık zam oranını merak ediyor. Merkez Bankası'nın bugün enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan zamların hesaplanmasında etkisi olan mayıs ayı enflasyonu için de, "Enflasyonda zirveyi Mayıs ayında göreceğiz, bu çok net. Enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz" dedi. Karahan'ın sunumun ardından zam tablosu değişti. İşte SSK, Bağkur ve memur emeklisini bekleyen olası tablo...
Ekonomist Muhammet Bayram da Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu Mynet'e değerlendirdi. Bayram, "Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti. Sene sonu enflasyon tahmini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltildi. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla ilgili bir açıklaması olmuştu. Enflasyonda sene sonunda psikolojik sınırın yüzde 40 olduğuna dair." dedi.
Bayram şu ifdeleri kullandı:
Fiyatların doğal artışı artık halk nezdinde de satıcılar nezdinde de normal karşılanmakta. Eğer biz bu beklentiyi kırabilirsek ve enflasyon beklentileri çıpalanırsa yani sabitlenirse bundan sonra enflasyonla mücadelede daha etkin adımlar atılabilir.
"Hem vatandaşta hem de işletmelerde artık enflasyon artmayacak algısı oluşmalı ki memurlara, emeklilere yapılacak artışlar bir şey ifade edebilsin. Bu noktadan bakacak olursak ilk 4 aylık enflasyon oranı zaten belli oldu, yüzde 18.72."
"Mayıs ve haziran ayında enflasyon oranları gelecek. Burada yüzde 3'er enflasyon gelirse eğer ilk altı aylık enflasyon farkı yüzde 25 olarak ortaya çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon farkıyla zam alacaklar. Burada geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bir kısmi bir refah payı artışı beklentisi içerisindeyiz."
"TÜİK'in oluşturduğu sepetle vatandaşın sepeti aynı değil. Gittiğinde markette alacağı şeyler, harcamaları belli. Aslında o kalem ürünlere gelen zamlar vatandaşın enflasyonu diyebiliriz. O yüzde refah payı artışı gerekli. Yüzde 30'luk bir artış bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da bu yıl Emekliler Yılı ilan edildi."