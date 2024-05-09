FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti! Emekli ve memur zammı tablosunda ibre yukarı yönlü! İşte olası yeni zam oranları...

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti! Emekli ve memur zammı tablosunda ibre yukarı yönlü! İşte olası yeni zam oranları...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.05.2024 14:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün enflasyon sunumunda yıl sonu enflasyonda tahminlerini yüzde 38'e yükseldi. Enflasyon tahminin yükselmesi temmuzda zam bekleyen emeklilerin de hesabını değiştirdi. Beklentilerdeki oranlar gerçekleşirse emekli ve memur maaşlarında yeni zam oranları ne olacak?

DENİZ IŞIK BALKAN / MYNET ÖZEL HABER

Milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak 6 aylık zam oranını merak ediyor. Merkez Bankası'nın bugün enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan zamların hesaplanmasında etkisi olan mayıs ayı enflasyonu için de, "Enflasyonda zirveyi Mayıs ayında göreceğiz, bu çok net. Enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz" dedi. Karahan'ın sunumun ardından zam tablosu değişti. İşte SSK, Bağkur ve memur emeklisini bekleyen olası tablo...

Canlı Borsa

Ekonomist Muhammet Bayram da Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu Mynet'e değerlendirdi. Bayram, "Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti. Sene sonu enflasyon tahmini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltildi. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla ilgili bir açıklaması olmuştu. Enflasyonda sene sonunda psikolojik sınırın yüzde 40 olduğuna dair." dedi.

Bayram şu ifdeleri kullandı:

Fiyatların doğal artışı artık halk nezdinde de satıcılar nezdinde de normal karşılanmakta. Eğer biz bu beklentiyi kırabilirsek ve enflasyon beklentileri çıpalanırsa yani sabitlenirse bundan sonra enflasyonla mücadelede daha etkin adımlar atılabilir.

"ENFLASYON ARTMAYACAK ALGISI OLUŞMALI"

"ENFLASYON ARTMAYACAK ALGISI OLUŞMALI"

"Hem vatandaşta hem de işletmelerde artık enflasyon artmayacak algısı oluşmalı ki memurlara, emeklilere yapılacak artışlar bir şey ifade edebilsin. Bu noktadan bakacak olursak ilk 4 aylık enflasyon oranı zaten belli oldu, yüzde 18.72."

REFAH PAYI BEKLENTİSİ

REFAH PAYI BEKLENTİSİ

"Mayıs ve haziran ayında enflasyon oranları gelecek. Burada yüzde 3'er enflasyon gelirse eğer ilk altı aylık enflasyon farkı yüzde 25 olarak ortaya çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon farkıyla zam alacaklar. Burada geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bir kısmi bir refah payı artışı beklentisi içerisindeyiz."

"TÜİK'in oluşturduğu sepetle vatandaşın sepeti aynı değil. Gittiğinde markette alacağı şeyler, harcamaları belli. Aslında o kalem ürünlere gelen zamlar vatandaşın enflasyonu diyebiliriz. O yüzde refah payı artışı gerekli. Yüzde 30'luk bir artış bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da bu yıl Emekliler Yılı ilan edildi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Memur Zam emekli oran
En Çok Okunan Haberler
İşte yeni randevu sistemi!

İşte yeni randevu sistemi!

SON DAKİKA: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklama

SON DAKİKA: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklama

12 günlük gelin erkek çıktı! Bir yıllık sevgiliydiler...

12 günlük gelin erkek çıktı! Bir yıllık sevgiliydiler...

Artık bu listeye bağlı! Her şey sabah 4.30’da başlıyor…

Artık bu listeye bağlı! Her şey sabah 4.30’da başlıyor…

Merkez Bankası Fatih Karahan duyurdu! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'

Merkez Bankası Fatih Karahan duyurdu! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'

Trafik cezalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Trafik cezalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.