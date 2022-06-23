Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum...

Merkez Bankası bu yılın 6. faiz kararını duyurdu. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı düşünülüyordu. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Ayrıntılar haberimizde...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu.
MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapıldı. Alınan karar saat 14.00'te duyuruldu.
MERKEZ BANKASI FAİZİ YİNE SABİT TUTTU
Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA SON DURUM
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