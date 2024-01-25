Merkez Bankası faiz kararı SON DAKİKA: Yeni dönem, ilk kez tarih verildi: Türk Lirası için devreye giriyor! Ocak 2024 TCMB Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

“YENİ ARAÇLAR DEVREYE GİREBİLİR”

Konuya ilişkin Mynet'e değerlendirmede bulunan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “TCMB’nin bu haftaki PPK toplantısında beklentiler doğrultusunda 250 baz puanlık bir faiz artışına gideceği görülüyor. PPK metninde yine küresel risklere vurgu yapılacaktır. Ancak, küresel risklerden kaynaklanan maliyet artışları ve emekli maaşlarına yapılan ek zamlar Ocak ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesine neden olabilir. Böyle bir durumda hem enflasyonun zirve noktası hem de yıl sonu enflasyon beklentisi yukarı çekilecektir. Dolayısıyla, yüzde 45’lik bir politika faizi reelde negatife dönebilir. Bu çerçevede, piyasaya ‘gelen verilere göre politika faizini gerekli seviyeye çekeceğiz’ mesajının verilmesi önem taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.