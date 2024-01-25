FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı SON DAKİKA: Yeni dönem, ilk kez tarih verildi: Türk Lirası için devreye giriyor! Ocak 2024 TCMB Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı SON DAKİKA: Yeni dönem, ilk kez tarih verildi: Türk Lirası için devreye giriyor! Ocak 2024 TCMB Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
25.01.2024 08:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası belli olacak. Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı öncesinde piyasalar TCMB faiz kararı için bekleyişe geçti. Peki 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?’ İşte Merkez Bankası faiz beklentisi ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı’nın dikkat çeken faiz açıklaması…

Son dakika haberi… Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Para Politikası Kurulu (PPK) Başkan Hafize Gaye Erkan eşliğinde yılın ilk faiz kararını açıklamak için toplanacak. Faiz artırım sürecinin sonuna yaklaşılırken TCMB faiz beklentisi de ortaya çıktı. ‘Ocak 2024 TCMB toplantısı ne zaman, saat kaçta?’ sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar…

Keşfet

PİYASALAR O SAATE ODAKLANDI

Yılın ilk faiz kararı Merkez Bankası tarafından bugün saat 14.00’te açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı.

Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı. Ekonomistler TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

“YENİ ARAÇLAR DEVREYE GİREBİLİR”

“YENİ ARAÇLAR DEVREYE GİREBİLİR”

Konuya ilişkin Mynet'e değerlendirmede bulunan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “TCMB’nin bu haftaki PPK toplantısında beklentiler doğrultusunda 250 baz puanlık bir faiz artışına gideceği görülüyor. PPK metninde yine küresel risklere vurgu yapılacaktır. Ancak, küresel risklerden kaynaklanan maliyet artışları ve emekli maaşlarına yapılan ek zamlar Ocak ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesine neden olabilir. Böyle bir durumda hem enflasyonun zirve noktası hem de yıl sonu enflasyon beklentisi yukarı çekilecektir. Dolayısıyla, yüzde 45’lik bir politika faizi reelde negatife dönebilir. Bu çerçevede, piyasaya ‘gelen verilere göre politika faizini gerekli seviyeye çekeceğiz’ mesajının verilmesi önem taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonla mücadelede beklenen bir diğer mesaj ise miktarsal sıkılaşma olacaktır” diyen Ekonomist, “Merkez Bankası rezervlerindeki SWAP’lar çözüldükçe hem likidite hem de para arzı yükseliyor. Depo ihaleleri aracılığıyla piyasadan fazla likidite çekilmeye çalışılsa da PPK miktarsal sıkılaşmaya yönelik başka araçları devreye sokabilir. Faiz kararı sonrası CDS’lerde tekrar bir düşüş yaşanması sürpriz olmayacaktır” şeklinde konuştu.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİHİ AÇIKLADI

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİHİ AÇIKLADI

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, dün yaptığı açıklamasında, “Merkez Bankası'nın, faiz artırım sürecini piyasa beklentisi doğrultusunda muhtemelen ocak ayı itibarıyla tamamlayacağı kanaatindeyim.Son çeyrek içerisinde ülkemizde de faiz indirim sürecine doğru gidileceğini düşünüyorum” diyerek faiz indirimi için ilk kez tarih açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı
En Çok Okunan Haberler
Antalya’nın ardından şimdi de Kıbrıs! 3 ceset haberi daha geldi…

Antalya’nın ardından şimdi de Kıbrıs! 3 ceset haberi daha geldi…

Zamlı maaşlar yatmadan yeni zam mı geliyor?

Zamlı maaşlar yatmadan yeni zam mı geliyor?

Suudi Arabistan’da 70 yıl sonra içki satışı başlıyor! Ancak sadece onlar alabilecek...

Suudi Arabistan’da 70 yıl sonra içki satışı başlıyor! Ancak sadece onlar alabilecek...

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Araç sahipleri dikkat, 31 Ocak’ta bitiyor: Kalem kalem ortaya çıktı

Araç sahipleri dikkat, 31 Ocak’ta bitiyor: Kalem kalem ortaya çıktı

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.