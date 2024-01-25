Merkez Bankası faiz kararı SON DAKİKA: Yeni dönem, ilk kez tarih verildi: Türk Lirası için devreye giriyor! Ocak 2024 TCMB Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberi… Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Para Politikası Kurulu (PPK) Başkan Hafize Gaye Erkan eşliğinde yılın ilk faiz kararını açıklamak için toplanacak. Faiz artırım sürecinin sonuna yaklaşılırken TCMB faiz beklentisi de ortaya çıktı. ‘Ocak 2024 TCMB toplantısı ne zaman, saat kaçta?’ sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar…
Yılın ilk faiz kararı Merkez Bankası tarafından bugün saat 14.00’te açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı.
Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı. Ekonomistler TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.
Konuya ilişkin Mynet'e değerlendirmede bulunan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “TCMB’nin bu haftaki PPK toplantısında beklentiler doğrultusunda 250 baz puanlık bir faiz artışına gideceği görülüyor. PPK metninde yine küresel risklere vurgu yapılacaktır. Ancak, küresel risklerden kaynaklanan maliyet artışları ve emekli maaşlarına yapılan ek zamlar Ocak ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesine neden olabilir. Böyle bir durumda hem enflasyonun zirve noktası hem de yıl sonu enflasyon beklentisi yukarı çekilecektir. Dolayısıyla, yüzde 45’lik bir politika faizi reelde negatife dönebilir. Bu çerçevede, piyasaya ‘gelen verilere göre politika faizini gerekli seviyeye çekeceğiz’ mesajının verilmesi önem taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.
“Enflasyonla mücadelede beklenen bir diğer mesaj ise miktarsal sıkılaşma olacaktır” diyen Ekonomist, “Merkez Bankası rezervlerindeki SWAP’lar çözüldükçe hem likidite hem de para arzı yükseliyor. Depo ihaleleri aracılığıyla piyasadan fazla likidite çekilmeye çalışılsa da PPK miktarsal sıkılaşmaya yönelik başka araçları devreye sokabilir. Faiz kararı sonrası CDS’lerde tekrar bir düşüş yaşanması sürpriz olmayacaktır” şeklinde konuştu.
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, dün yaptığı açıklamasında, “Merkez Bankası'nın, faiz artırım sürecini piyasa beklentisi doğrultusunda muhtemelen ocak ayı itibarıyla tamamlayacağı kanaatindeyim.Son çeyrek içerisinde ülkemizde de faiz indirim sürecine doğru gidileceğini düşünüyorum” diyerek faiz indirimi için ilk kez tarih açıklamıştı.