Merkez Bankası faiz kararı toplantısına katılmayacağı iddia edilmişti! Hafize Gaye Erkan o fotoğraf ile ‘ben buradayım’ dedi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ekonomideki bazı başlıkları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de iştirak etti.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

