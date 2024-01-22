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Merkez Bankası faiz kararı toplantısına katılmayacağı iddia edilmişti! Hafize Gaye Erkan o fotoğraf ile ‘ben buradayım’ dedi

22.01.2024 14:44 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yaklaşık 1 aydır Amerika’da yatırımcılar ile temas halindeydi. Erkan ABD’de kaynak arayışlarını sürdürürken hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına katılmayacağı da gündeme gelmişti. Gaye Erkan Türkiye’ye döndü ve ayağının tozu ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ekonomideki bazı başlıkları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de iştirak etti.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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EKK TOPLANTISINA HAFİZE GAYE ERKAN DA KATILDI

EKK TOPLANTISINA HAFİZE GAYE ERKAN DA KATILDI

Ancak masadaki en dikkat çeken isim ise yaklaşık 1 aydır ABD’de yatırımcılar ile temas halinde olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu.

Gaye Erkan’ın babasının bir çalışanın işine son verdirdiğine yönelik tartışmalar devam ederken, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rahatsız ettiği öne sürüldü.

Hatta son olarak Gaye Erkan’ın, Perşembe günü yılın ilk faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantısına da katılmayacağı dile getiriliyordu.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

TCMB, 22 Haziran 2023 toplantısında faizi 650 baz puan, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül'de 500, Ekim ayında 500, Kasım ayında 500 ve Aralık ayında 250 baz puan artırmıştı.

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 3.400 baz puan yükseltildi ve yüzde 8,50'den yüzde 42,5 seviyesine çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafize Gaye Erkan
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