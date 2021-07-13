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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? PPK faiz kararını ne zaman açıklayacak?

13.07.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın Temmuz ayı faiz kararı beklentisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Her yıl düzenli aralıklarla toplanan Merkez Bankası’nın yeni toplantısından sonra alacağı faiz kararı özellikle piyasalar tarafından takip ediliyor. Yapılan tahminler, Merkez Bankası’nın 2021 yılının son çeyreğine kadar faizleri indirmeyeceği yönünde. Peki Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Tüm piyasalar yapılacak olan Merkez Bankası toplantısını bekliyor. Merkez Bankası’nın faiz kararının ne olacağı yakından takip edilirken, tahminler faizlerin indirilmeyeceği yönünde. Piyasaların gözü Merkez Bankası’ndan gelecek faiz kararında. Peki Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? PPK faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı, 14 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve alınan karar saat 14:00'te duyurulacak.

Beklentiler faizlerin sabit kalacağı yönünde

Beklentiler faizlerin sabit kalacağı yönünde
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) yarın (14 Temmuz) saat 14:00’de aldığı faiz kararını açıklayacak. Tüm piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin tahminler ise, Merkez Bankası’nın 2021 yılının son çeyreğine kadar faizleri düşürmeyeceği yönünde.
Beklenti anketlerine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakılacağını düşünüyor.
Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Mayıs’ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.
Yılın ikinci yarısında normalleşmeye bağlı canlanmaya rağmen, GSYH’de iç talep katkısının yüksek faiz ve kur seviyeleri nedeniyle ciddi anlamda azalabileceğini aktaran uzmanlar, öte yandan güçlü ihracat performansı ve turizmdeki iyileşmeyle dış talep katkısının artmasının ihtimal dahilinde olduğunu ifade ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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