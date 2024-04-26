Merkez Bankası kararı sonrası yüzde 60'a dayandı: 1 milyon TL'nin getirisi dudak uçuklattı, işte banka banka faiz oranları!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adım geldi. Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.
Merkez Bankası kararı sonrası bankaların TL mevduatlarına verdiği faizde yüzde 58.50 oranı görüldü. Bankaların önümüzdeki günlerde faiz oranlarını daha da artırabileceği konuşuluyor.
1 milyon TL'nin 3 aylık mevduat faizinde getirisi 140 bin TL'yi aştı.
Faiz Oranı: Yüzde 57
Net getiri: 136.488 TL
Vade sonu ödeme: 1.136.488 TL
Faiz oranı: Yüzde 58.50
Net getiri: 140.079 TL
Vade sonu ödeme: 1.140.079 TL
Faiz oranı: Yüzde 56
Net getiri: 134.093 TL
Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL
Faiz oranı: Yüzde 56.50
Net getiri: 135.290 TL
Vade sonu ödeme: 1.135.290 TL
Faiz oranı: Yüzde 56
Net getiri: 134.093 TL
Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL