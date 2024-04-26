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Merkez Bankası kararı sonrası yüzde 60'a dayandı: 1 milyon TL'nin getirisi dudak uçuklattı, işte banka banka faiz oranları!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 08:53
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Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 50'de sabit bırakırken TL mevduatı destekleyecek adım geldi. 1 milyon TL'nin 3 aylık mevduat faizinde getirisi kaç para oldu? Bankalardaki faiz oranları ne kadar oldu, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel liste...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adım geldi. Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükseltti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

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BANKALARIN MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 60'A DAYANDI

Merkez Bankası kararı sonrası bankaların TL mevduatlarına verdiği faizde yüzde 58.50 oranı görüldü. Bankaların önümüzdeki günlerde faiz oranlarını daha da artırabileceği konuşuluyor.

1 milyon TL'nin 3 aylık mevduat faizinde getirisi 140 bin TL'yi aştı.

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Canlı Borsa

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANI LİSTESİ

AKBANK

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 57

Net getiri: 136.488 TL

Vade sonu ödeme: 1.136.488 TL

ODEABANK

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 58.50

Net getiri: 140.079 TL

Vade sonu ödeme: 1.140.079 TL

BURGAN BANK ON PLUS

BURGAN BANK ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 56

Net getiri: 134.093 TL

Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL

EN PARA

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 56.50

Net getiri: 135.290 TL

Vade sonu ödeme: 1.135.290 TL

DENİZBANK

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 56

Net getiri: 134.093 TL

Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL

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