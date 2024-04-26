Merkez Bankası kararı sonrası yüzde 60'a dayandı: 1 milyon TL'nin getirisi dudak uçuklattı, işte banka banka faiz oranları!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adım geldi. Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

BANKALARIN MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 60'A DAYANDI

Merkez Bankası kararı sonrası bankaların TL mevduatlarına verdiği faizde yüzde 58.50 oranı görüldü. Bankaların önümüzdeki günlerde faiz oranlarını daha da artırabileceği konuşuluyor.

1 milyon TL'nin 3 aylık mevduat faizinde getirisi 140 bin TL'yi aştı.



