Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu tamamen değişti... Emekliler için yeni formül masaya gelebilir! 2025 Ocak ayında kim ne kadar maaş alacak?

İstanbulticaretgazesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre, ekonomistler 2024 yılı tamamı için enflasyonun yüzde 44,11 olacağını tahmin etti. Yılın ilk yarısı için 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak kayıtlara geçmişti. Merkez Bankası'nın yeni yayınladığı bu anket sonuçlarına göre; Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.679,36 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 2024 yılının ikinci yarısı için enflasyon tahmini ise yüzde 15,53 olarak hesaplandı.