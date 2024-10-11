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Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu tamamen değişti... Emekliler için yeni formül masaya gelebilir! 2025 Ocak ayında kim ne kadar maaş alacak?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.10.2024 14:29
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 72 katılımcı ile gerçekleştirdiği piyasa katılımcılar anketini açıkladı. Yapılan ankete yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu enflasyon tahmini değişince maaşlara gelecek zam oranlarının tahmini tablosu da güncellenmiş oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte cevabı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "2024 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Merkez'in anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi.

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MERKEZ BANKASI'NIN ANKETİ SONRASI MAAŞ TABLOSU TAMAMEN DEĞİŞTİ

Ocak ayına günler sayılıyorken maaş artışları için de temmuz, ağustos ve eylül aylarının enflasyon rakamları da belli oldu. Zam oranlarının kesin belli olması için ise ekim, kasım ve aralık zam oranları merakla bekleniyor.

İstanbulticaretgazesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre, ekonomistler 2024 yılı tamamı için enflasyonun yüzde 44,11 olacağını tahmin etti. Yılın ilk yarısı için 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak kayıtlara geçmişti. Merkez Bankası'nın yeni yayınladığı bu anket sonuçlarına göre; Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.679,36 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 2024 yılının ikinci yarısı için enflasyon tahmini ise yüzde 15,53 olarak hesaplandı.

2025 OCAK ZAMMI TABLOSU

2025 OCAK ZAMMI TABLOSU

6 aylık enflasyon tahmini yüzde 15,53

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,53

Memur enflasyon farkı yüzde 5

Toplu sözleşme zammı yüzde 6

Memur zammı yüzde 11,32

MEMURLAR - MEVCUT - YÜZDE 11,32 ZAMLI

MEMURLAR - MEVCUT - YÜZDE 11,32 ZAMLI

Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yeni memur maaşları şöyle şekillendi:

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 - 64.301

MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 - 45.445

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 52.575 - 58.526

ÖĞRETMEN 1/4 - 47.441 - 52.811

BAŞKOMİSER 1/3 - 58.074 - 64.648

POLİS MEMURU 8/1 - 52.552 - 58.501

UZMAN DOKTOR 1/4 - 66.174 - 73.665

HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 - 52.387

MÜHENDİS 1/4 - 58.957 TL - 64.440 - 71.735

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 - 46.632

PROFESÖR 1/4 - 85.671 - 95.369

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 56.537 - 62.937

VAİZ 1/4 - 49.161 - 54.726

AVUKAT 1/4 - 56.179 - 62.538

Anahtar Kelimeler:
TCMB Zam maaş
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