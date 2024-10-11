Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu tamamen değişti... Emekliler için yeni formül masaya gelebilir! 2025 Ocak ayında kim ne kadar maaş alacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "2024 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Merkez'in anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi.
Ocak ayına günler sayılıyorken maaş artışları için de temmuz, ağustos ve eylül aylarının enflasyon rakamları da belli oldu. Zam oranlarının kesin belli olması için ise ekim, kasım ve aralık zam oranları merakla bekleniyor.
İstanbulticaretgazesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre, ekonomistler 2024 yılı tamamı için enflasyonun yüzde 44,11 olacağını tahmin etti. Yılın ilk yarısı için 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak kayıtlara geçmişti. Merkez Bankası'nın yeni yayınladığı bu anket sonuçlarına göre; Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.679,36 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 2024 yılının ikinci yarısı için enflasyon tahmini ise yüzde 15,53 olarak hesaplandı.
6 aylık enflasyon tahmini yüzde 15,53
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,53
Memur enflasyon farkı yüzde 5
Toplu sözleşme zammı yüzde 6
Memur zammı yüzde 11,32
Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yeni memur maaşları şöyle şekillendi:
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 - 64.301
MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 - 45.445
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 52.575 - 58.526
ÖĞRETMEN 1/4 - 47.441 - 52.811
BAŞKOMİSER 1/3 - 58.074 - 64.648
POLİS MEMURU 8/1 - 52.552 - 58.501
UZMAN DOKTOR 1/4 - 66.174 - 73.665
HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 - 52.387
MÜHENDİS 1/4 - 58.957 TL - 64.440 - 71.735
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 - 46.632
PROFESÖR 1/4 - 85.671 - 95.369
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 56.537 - 62.937
VAİZ 1/4 - 49.161 - 54.726
AVUKAT 1/4 - 56.179 - 62.538