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Merkez Bankası'nın sürpriz kararı dengeleri değiştirdi! Uzman isimden mevduat faizi tahmini! 'Yüzde 60 görülebilir'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.03.2024 15:19
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Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Bankadan sürpriz bir karar geldi ve politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye çıkarıldı. Merkez Bankası'nın faiz hamlesi mevduat faizlerini nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplandı. Beklentilerin aksine Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz artırımı kararı geldi. Ekonomist Muhammet Bayram, politika faizi yüzde 50'yi çıkarılmasının ardından mevduat faizleri için dikkat çeken bir tahminde bulundu. İşte detaylar...

Anlık Borsa

"ARTIŞI SEÇİM SONRASI BEKLİYORDUK"

"ARTIŞI SEÇİM SONRASI BEKLİYORDUK"

Milliyet'e konuşan Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Faiz artışı beklenmiyordu. Aslında Fatih Karahan yönetimindeki Merkez Bankası ikinci faiz kararını verdi. 500 baz puanla yüzde 50’ye yükseltildi ciddi bir artış oldu. Biz bunu seçim sonrası bekliyorduk."

"Geçen hafta kredi kartı gecikme faizleri, nakit çekimi faizleri, KMH faizleri artmıştı. Bankalar bunu önden gördü, artırmış oldu. Politika faizimiz yüzde 50."

"MERKEZ BANKASI CİDDİ MESAJLAR VERDİ"

"MERKEZ BANKASI CİDDİ MESAJLAR VERDİ"

Merkez Bankası ciddi mesajlar verdi. Biz parasal sıkılaşmanın sonuna geldik deniyordu artık parasal sıkılaşmanın sonuna geldik denmiyor. Piyasaya uygun bir şekilde faiz artırdım mesajını verdi.

MEVDUAT FAİZLERİNİ NASIL ETKİLER?

MEVDUAT FAİZLERİNİ NASIL ETKİLER?

"Mevduat faizleri kamu bankalarında yüzde 51’ler seviyelerindeydi, özel bankalarda yüzde 54’e kadar mevduat faiz vardı. Krediler bunların biraz daha üzerindeydi. Politika faizi yüzde 50 olduğuna göre yüzde 55 ile yüzde 60 arasında mevduat faizinde yükselme göreceğiz"

"Bütün dünyada faiz yükseliyor. Politika faizi yüzde 45 iken mevduatlfaiz oranları yüzde 53’ler seviyesindeydi."

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