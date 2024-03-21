Merkez Bankası'nın sürpriz kararı dengeleri değiştirdi! Uzman isimden mevduat faizi tahmini! 'Yüzde 60 görülebilir'

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplandı. Beklentilerin aksine Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz artırımı kararı geldi. Ekonomist Muhammet Bayram, politika faizi yüzde 50'yi çıkarılmasının ardından mevduat faizleri için dikkat çeken bir tahminde bulundu. İşte detaylar...
Milliyet'e konuşan Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
"Faiz artışı beklenmiyordu. Aslında Fatih Karahan yönetimindeki Merkez Bankası ikinci faiz kararını verdi. 500 baz puanla yüzde 50’ye yükseltildi ciddi bir artış oldu. Biz bunu seçim sonrası bekliyorduk."
"Geçen hafta kredi kartı gecikme faizleri, nakit çekimi faizleri, KMH faizleri artmıştı. Bankalar bunu önden gördü, artırmış oldu. Politika faizimiz yüzde 50."
Merkez Bankası ciddi mesajlar verdi. Biz parasal sıkılaşmanın sonuna geldik deniyordu artık parasal sıkılaşmanın sonuna geldik denmiyor. Piyasaya uygun bir şekilde faiz artırdım mesajını verdi.
"Mevduat faizleri kamu bankalarında yüzde 51’ler seviyelerindeydi, özel bankalarda yüzde 54’e kadar mevduat faiz vardı. Krediler bunların biraz daha üzerindeydi. Politika faizi yüzde 50 olduğuna göre yüzde 55 ile yüzde 60 arasında mevduat faizinde yükselme göreceğiz"
"Bütün dünyada faiz yükseliyor. Politika faizi yüzde 45 iken mevduatlfaiz oranları yüzde 53’ler seviyesindeydi."