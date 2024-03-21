Merkez Bankası'nın sürpriz kararı dengeleri değiştirdi! Uzman isimden mevduat faizi tahmini! 'Yüzde 60 görülebilir'

MEVDUAT FAİZLERİNİ NASIL ETKİLER?

"Mevduat faizleri kamu bankalarında yüzde 51’ler seviyelerindeydi, özel bankalarda yüzde 54’e kadar mevduat faiz vardı. Krediler bunların biraz daha üzerindeydi. Politika faizi yüzde 50 olduğuna göre yüzde 55 ile yüzde 60 arasında mevduat faizinde yükselme göreceğiz"